Щитов о сезоне КХЛ: «Не знаю, почему «Авангард» видят фаворитом. Есть те же «Ак Барс» и «Локомотив»
Щитов о сезоне КХЛ: не знаю, почему «Авангард» видят фаворитом.
Бывший защитник клубов Fonbet КХЛ Никита Щитов поделился мнением о главных претендентах на Кубок Гагарина в следующем сезоне.
«Сложно сказать, почему «Авангард» видят фаворитом. Может быть, специалисты видят, что команда будет при Буше прогрессировать в этом году, что еще добавит, может еще лучше выступить.
Помимо Омска, у нас есть тот же «Ак Барс», который играл в финале плей-офф, «Локомотив», который возглавил Квартальнов.
Не знаю, почему «Авангард» сейчас фаворит, может быть, кому-то больше команда нравится, кому-то меньше», – заявил Щитов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: LiveResult
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