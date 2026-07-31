Щитов о сезоне КХЛ: «Не знаю, почему «Авангард» видят фаворитом. Есть те же «Ак Барс» и «Локомотив»

Щитов о сезоне КХЛ: не знаю, почему «Авангард» видят фаворитом.

Бывший защитник клубов Fonbet КХЛ Никита Щитов поделился мнением о главных претендентах на Кубок Гагарина в следующем сезоне.

«Сложно сказать, почему «Авангард » видят фаворитом. Может быть, специалисты видят, что команда будет при Буше прогрессировать в этом году, что еще добавит, может еще лучше выступить.

Помимо Омска, у нас есть тот же «Ак Барс », который играл в финале плей-офф, «Локомотив », который возглавил Квартальнов.

Не знаю, почему «Авангард» сейчас фаворит, может быть, кому-то больше команда нравится, кому-то меньше», – заявил Щитов.

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