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  4. Билл Дэйли: «Решение ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027 не оказывает влияния на возможное участие сборной на Кубке мира»

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Билл Дэйли: «Решение ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027 не оказывает влияния на возможное участие сборной на Кубке мира»
Заместитель комиссионера НХЛ высказался по поводу участия России в Кубке мира.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что недопуск России на чемпионат мира-2027 не повлияет на возможное участие сборной в Кубке мира-2028.

– Вчера стало известно, что сборная России не примет участия в предстоящем чемпионате мира по хоккею. НХЛ будет учитывать это решение ИИХФ при возможном приглашении России на Кубок мира?

– Решение ИИХФ о недопуске сборной России на чемпионат мира в следующем году не оказывает никакого влияния на возможное участие России на Кубке мира в 2028 году, – сказал Дэйли.

Хоккеистов не допустили на ЧМ, несмотря на рекомендации МОК. Идем в суд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoСборная России по хоккею с шайбой
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Комментарии

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То, что для НХЛ решения других организаций никакой роли не играют - не новость. Хочется надеяться, что сборная России всё-таки сыграет на КМ
ОтветEvgen Vynokurov
То, что для НХЛ решения других организаций никакой роли не играют - не новость. Хочется надеяться, что сборная России всё-таки сыграет на КМ
Не будет её угомонись, это НХЛ всем пудрит голову, что независимые такие ;)) максимум в извращенном виде с всякими сырами вместе будут играть ;))
ОтветEvgen Vynokurov
То, что для НХЛ решения других организаций никакой роли не играют - не новость. Хочется надеяться, что сборная России всё-таки сыграет на КМ
Для НХЛ ничего не решает, но бизнес и ЦА решает. С одной стороны, Европа, которая имеет высокую платёжеспособность, не имеет агрессии к США, и там несколько стран, да еще приезд уезда — дело пшика. С другой стороны, одна страна, в которой ненависть к США разжигается, приехать-уехать, устроить выставочный матч — проблема, а зрители не самые платёжеспособные. И в текущей ситуации им постоянно надо взвешивать, и так же, как не знаю, УЕФА, их выбор очевиден.
Ну раз, не оказывает влияния, то объявите уже окончательный состав участников КМ
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