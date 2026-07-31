Билл Дэйли: «Решение ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027 не оказывает влияния на возможное участие сборной на Кубке мира»
Заместитель комиссионера НХЛ высказался по поводу участия России в Кубке мира.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что недопуск России на чемпионат мира-2027 не повлияет на возможное участие сборной в Кубке мира-2028.
– Вчера стало известно, что сборная России не примет участия в предстоящем чемпионате мира по хоккею. НХЛ будет учитывать это решение ИИХФ при возможном приглашении России на Кубок мира?
– Решение ИИХФ о недопуске сборной России на чемпионат мира в следующем году не оказывает никакого влияния на возможное участие России на Кубке мира в 2028 году, – сказал Дэйли.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
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