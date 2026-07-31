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  4. Аксененко об открытии бюста Шарля де Голля: «Не желая подчиняться диктату извне, он решил выйти из военных структур НАТО, вернул из США золотой запас. Выступил за равноправный диалог с СССР»

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Аксененко об открытии бюста Шарля де Голля: «Не желая подчиняться диктату извне, он решил выйти из военных структур НАТО, вернул из США золотой запас. Выступил за равноправный диалог с СССР»
Депутат Аксененко высказался об открытии бюста в честь Шарля де Голля.

Бывший защитник «Сибири», СКА, новокузнецкого «Металлурга», «Амура» и «Автомобилиста», а ныне депутат Госдумы Александр Аксененко поучаствовал в открытии бюста в честь Шарля де Голля в новосибирском Академгородке.

«60 лет назад, летом 1966-го, президент Франции посетил Новосибирск и говорил здесь о единении науки во имя мира. Это хороший повод вспомнить о том, что сделало возможным такое сближение.

Исходя из интересов своей страны, не желая подчиняться диктату извне, де Голль принял решение выйти из военных структур НАТО и вернул из США французский золотой запас. Отстаивая национальные интересы, выступил за равноправный диалог с СССР в сфере европейской безопасности, культурного и научного сотрудничества», – сказал Аксененко.

Он также заявил, что сегодняшним европейским политикам остро не хватает умения и воли ставить во главу угла интересы собственных народов.

«Визит генерала де Голля в Новосибирск стал частью именно такой линии – прагматичным шагом, направленным на укрепление связей французской и советской науки ради общей пользы.

Пусть этот бюст служит напоминанием о том, что эффективное сотрудничество вырастает из взаимного уважения и учета интересов друг друга», – добавил экс-хоккеист.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт «Справедливой Россия»
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Комментарии

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У них там универсальные методички "на злобу дня" - поставили бы памятник Рамзесу II все равно вплели бы НАТО, СССР, равноправный диалог (было бы посложнее, чем с де Голлем, но мастер-левша-спичрайтер при помощи фантазии и гибкой, как спина Кабаевой, истории сделал бы красиво)
Живут всё что было 60 лет назад
В хоккей, случайно, не играл в КХЛ?
а еще он ваевал в советско-польской войне 1920-го. угадайте, за кого ?!
Полный бред. Золотой запас миф он хотел поменять бумажные баксы на золото, как США гарантировали но получил отказ, при нем была война в Алжире при которой погибло куча народа, Алжир отводился, а офицеры армии Де Голя хотели убить за прекращение войны было пять покушений, а самое главное студенческая почти революция и он ушел в отставку с плевками в спину. Потом простили.Фигура противоречивая
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