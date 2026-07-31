Депутат Аксененко высказался об открытии бюста в честь Шарля де Голля.

Бывший защитник «Сибири », СКА , новокузнецкого «Металлурга », «Амура » и «Автомобилиста », а ныне депутат Госдумы Александр Аксененко поучаствовал в открытии бюста в честь Шарля де Голля в новосибирском Академгородке.

«60 лет назад, летом 1966-го, президент Франции посетил Новосибирск и говорил здесь о единении науки во имя мира. Это хороший повод вспомнить о том, что сделало возможным такое сближение.

Исходя из интересов своей страны, не желая подчиняться диктату извне, де Голль принял решение выйти из военных структур НАТО и вернул из США французский золотой запас. Отстаивая национальные интересы, выступил за равноправный диалог с СССР в сфере европейской безопасности, культурного и научного сотрудничества», – сказал Аксененко.

Он также заявил, что сегодняшним европейским политикам остро не хватает умения и воли ставить во главу угла интересы собственных народов.

«Визит генерала де Голля в Новосибирск стал частью именно такой линии – прагматичным шагом, направленным на укрепление связей французской и советской науки ради общей пользы.

Пусть этот бюст служит напоминанием о том, что эффективное сотрудничество вырастает из взаимного уважения и учета интересов друг друга», – добавил экс-хоккеист.