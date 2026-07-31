Крикунов об Овечкине в КХЛ: «Он не будет тут играть, когда вернется из Северной Америки – наиграется в НХЛ»

Крикунов об Овечкине в КХЛ: он не будет тут играть, когда вернется из США.

Бывший главный тренер «Динамо » Владимир Крикунов считает, что Александр Овечкин не будет выступать в КХЛ после завершения карьеры в НХЛ.

40-летний нападающий ранее продлил договор с «Вашингтоном » на год.

– В состоянии ли сейчас Овечкин приносить пользу «Вашингтону»?

– Раз они его подписали, значит считают, что принесет пользу. В НХЛ таким взрослым заслуженным игрокам дают небольшой контракт, но огромные бонусы. Выполнишь – флаг тебе в руки, ну, а нет – команда много не потеряет, тем более на Овечкине.

– Теперь мы минимум еще сезон Александра в КХЛ не увидим.

– Думаю, он тут уже и играть не будет, когда из Северной Америки вернется, потому что наиграется в НХЛ, – сказал Крикунов.

Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: «У Супербоула представление вообще идет минут 40. Это бизнес, деньги – я нормально к этому отношусь»