Никитин о переходе Барака в ЦСКА: «Габариты у него не впечатляющие, но они не мешают вести силовую борьбу»

Никитин о подписании Барака.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил подписание контракта с Дереком Бараком . 31-летний форвард заключил договор на два года.

– Подписание Дерека Барака говорит о том, что ЦСКА нуждался в центральном нападающем и клуб его нашел?

– Нам нужен был центр с правым хватом, хоккеист с катанием, адаптированный к КХЛ. Да, габариты у Дерека не впечатляющие (рост – 173 см, вес – 75 кг – Спортс’‘), но они ему не мешают вести силовую борьбу, оказываться в нужной точке площадки, набирать очки, быть командным игроком.

– Барак уже играл с Бучельниковым в одном звене в «Витязе». Не планируете воссоединить их связку?

– Почему нет? Мы часто в сезоне не просто пробуем новые сочетания, а освежаем ребят, даем возможность поработать в старых связках. Сезон длинный, и у нас не так много народу, чтобы прямо не было возможности кому-то сыграть с кем-то, – сказал Никитин.

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