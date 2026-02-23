71-летний Лукашенко забросил шайбу в Республиканской лиге. Защитники не пытались помешать президенту Беларуси
71-летний Александр Лукашенко забил гол в Республиканской лиге.
Президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 3 (1+2) очка в игре Республиканской хоккейной лиги с командой Витебской области (12:6).
Отметим, что защитники не пытались помешать Лукашенко, который сделал счет в матче 3:0. У 71-летнего президента 4 (2+2) очка в 6 матчах текущего сезона.
Его сын Николай Лукашенко отметился в игре за команду президента Республики Беларусь 3 (2+1) результативными действиями. В его активе 14 (7+7) очков после 6 игр.
Пинчук о Лукашенко: «Президент играет достойно – у него приличный бросок. Демченко нормально так клал под перекладину»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Пул Первого»
Дранники пойдут???😂
Мыстер Хаккей - Александр Рыгорывич!