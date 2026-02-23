  • Спортс
  • 71-летний Лукашенко забросил шайбу в Республиканской лиге. Защитники не пытались помешать президенту Беларуси
119

71-летний Лукашенко забросил шайбу в Республиканской лиге. Защитники не пытались помешать президенту Беларуси

71-летний Александр Лукашенко забил гол в Республиканской лиге.

Президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 3 (1+2) очка в игре Республиканской хоккейной лиги с командой Витебской области (12:6).

Отметим, что защитники не пытались помешать Лукашенко, который сделал счет в матче 3:0. У 71-летнего президента 4 (2+2) очка в 6 матчах текущего сезона.

Его сын Николай Лукашенко отметился в игре за команду президента Республики Беларусь 3 (2+1) результативными действиями. В его активе 14 (7+7) очков после 6 игр.

Пинчук о Лукашенко: «Президент играет достойно – у него приличный бросок. Демченко нормально так клал под перекладину»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Пул Первого»
1 номер драфта НХЛ 2027
Ответ Xiil
1 номер драфта НХЛ 2027
2-й, наш под первым идёт.
Ответ Xiil
1 номер драфта НХЛ 2027
Ну так то не надо. В лучшем случае 2. Кто 1 мы все знаем.
Клоунада. Пора бы уже гонки на лафетах открывать.
Ответ United
Клоунада. Пора бы уже гонки на лафетах открывать.
Ась? Чаво говоришь, внучок? Гренки в буфетах?)
Ответ Daishi
Ась? Чаво говоришь, внучок? Гренки в буфетах?)
Батенька гренки кончились...
Дранники пойдут???😂
не тот мы финал смотрели ох не тот
Мистер хоккей - Горди Хоу!
Мыстер Хаккей - Александр Рыгорывич!
Ответ Joe Burrow
Мистер хоккей - Горди Хоу! Мыстер Хаккей - Александр Рыгорывич!
Мыстер Каккей
Ответ Real_v_dushe
Мыстер Каккей
Мыстер Чыкчырык
Ладно защитник, там вратарь еле увернулся.
Ответ любое
Ладно защитник, там вратарь еле увернулся.
Лучше 1 раз увернуться от шайбы, чем потом от клопов в тюряге
Какое отношение это имеет к спорту?
Ответ Dr. J 24
Какое отношение это имеет к спорту?
Спортс это не только спортивный контент, но и развлекательный.
Ответ гилберт
Спортс это не только спортивный контент, но и развлекательный.
И что развлекательного в старом таракане на льду?
Неудержимое Потато
Главное, что сам бомбардир верит в реальность происходящего. Это у него профессиональное - видеть настоящее там, где создаются иллюзии).
Ответ agentkuper
Главное, что сам бомбардир верит в реальность происходящего. Это у него профессиональное - видеть настоящее там, где создаются иллюзии).
Комментарий скрыт
Этот бы американцам в пустые попал
Ответ SopTecret
Этот бы американцам в пустые попал
Хде тут ваш Хилый Бак? Я в него попаду
