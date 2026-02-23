Корешков о 4:2 с «Ладой»: «Понравилось движение «Трактора», успевали накрывать соперника. Мы контролировали ход встречи»
Корешков о 4:2 с «Ладой»: «Трактор» контролировал ход встречи.
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу команды над «Ладой» (4:2) в FONBET чемпионате КХЛ.
«Прежде всего, сегодня понравилось хорошее движение «Трактора» во всех линиях и зонах.
Успевали хорошо накрывать соперника в зоне атаки. Очень хорошо шли в давление, поэтому очень много находились и играли в зоне соперника, создавали очень много голевых моментов.
Мы в целом контролировали ход всей встречи, поэтому победили», – сказал Корешков.
Десятков о 2:4: «Трактор» – жирненькая команда, мастеровитый соперник. «Лада» достойно сражалась, но ошибки в конце игры нужно убирать»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот увидите, Трактор точно в первом раунде плей-офф вылетит 💯 процентов
Вот увидите, Трактор точно в первом раунде плей-офф вылетит 💯 процентов
Как болельщик Трактора скажу - точно вылетит. С таким вратарем/вратарями делать в плове нечего
Вот увидите, Трактор точно в первом раунде плей-офф вылетит 💯 процентов
Знаете, трактор и подарком в первом раунде не будет
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем