Корешков о 4:2 с «Ладой»: «Понравилось движение «Трактора», успевали накрывать соперника. Мы контролировали ход встречи»

Корешков о 4:2 с «Ладой»: «Трактор» контролировал ход встречи.

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу команды над «Ладой » (4:2) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Прежде всего, сегодня понравилось хорошее движение «Трактора » во всех линиях и зонах.

Успевали хорошо накрывать соперника в зоне атаки. Очень хорошо шли в давление, поэтому очень много находились и играли в зоне соперника, создавали очень много голевых моментов.

Мы в целом контролировали ход всей встречи, поэтому победили», – сказал Корешков.

