Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
Билл Дэйли дал оценку олимпийскому хоккейному турниру, завершившемуся победой США.
– Что вы думаете о первых Олимпийских играх с участием НХЛ за 12 лет? Оправдал ли турнир ваши ожидания?
– Это был хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей, – заявил вице-комиссионер НХЛ.
Ротенберг о победе США на Олимпиаде-2026: «Канада не обошла нас по золотым медалям на Играх – по 9. Для России важно, что они не вышли вперед»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Вот МакДэвиду будет обидно, если на следующую олимпиаду НХЛ опять пустит игроков...
