Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»

Дэйли про Олимпиаду: отличная демонстрация хоккея.

Билл Дэйли дал оценку олимпийскому хоккейному турниру, завершившемуся победой США.

– Что вы думаете о первых Олимпийских играх с участием НХЛ за 12 лет? Оправдал ли турнир ваши ожидания?

– Это был хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей, – заявил вице-комиссионер НХЛ .

