Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»

Мостовой о финале Олимпиады-2026: поддерживал Канаду, это было сумасшествие.

Александр Мостовой прокомментировал победу сборной США в финале олимпийского хоккейного турнира.

– Финал Олимпиады – это сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания.

– Заслуженно ли победили американцы?

– Победителей не судят. По игре Канада была лучше – как не забил Маккиннон, а Хеллибак как потащил?

У канадцев было три‑четыре стопроцентных момента, но видите, как бывает, – сказал бывший футболист сборной России.