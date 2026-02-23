  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
8

Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»

Мостовой о финале Олимпиады-2026: поддерживал Канаду, это было сумасшествие.

Александр Мостовой прокомментировал победу сборной США в финале олимпийского хоккейного турнира.

– Финал Олимпиады – это сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания.

– Заслуженно ли победили американцы?

– Победителей не судят. По игре Канада была лучше – как не забил Маккиннон, а Хеллибак как потащил?

У канадцев было три‑четыре стопроцентных момента, но видите, как бывает, – сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Мостовой
logoКоннор Макдэвид
logoНэтан Маккиннон
logoСидни Кросби
logoОлимпиада-2026
logoКоннор Хеллибак
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoМатч ТВ
logoСборная США по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как не хоккейный человек может судить об этом?!
Ответ LYSVEGAS
Как не хоккейный человек может судить об этом?!
Может быть у него походка теперь хоккейная, мы же не знаем. Может шайбу научился чеканить
Ответ LYSVEGAS
Как не хоккейный человек может судить об этом?!
В хоккее все давно придумано )
Мост десять лет хоккею отдал ))В его детстве все играли зимой в хоккей, летом в футбол.
Ответ Spaten
Мост десять лет хоккею отдал ))В его детстве все играли зимой в хоккей, летом в футбол.
ну он явно шарит в этой теме, заметно
и кстати, гоняет очень неплохо
Поздно. Здесь конечно с царём не поспоришь, всё верно сказано. Но опубликовали бы новость минут через 5 после победы - собрал бы больше плюсов на спортсе. Даже великим есть, чему учиться.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «Я бы пошел в штаб Юрана. Это нормально, когда два сильных игрока хотят сделать лучше наш футбол. Другое дело, что не всегда получается – пока не никуда не звали»
23 февраля, 18:24
Юран готов пригласить Мостового в свой штаб: «Если он не против помощником поработать, то почему нет? У него колоссальный футбольный опыт»
23 февраля, 09:53
Мостовой о финале ОИ Канада – США: «Фантастика! Космический уровень! Есть горечь от поражения канадцев, но эмоции безумные. Жаль, что наших не было»
23 февраля, 07:10
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
24 минуты назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
10 минут назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
57 минут назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем