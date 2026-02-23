Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
Мостовой о финале Олимпиады-2026: поддерживал Канаду, это было сумасшествие.
Александр Мостовой прокомментировал победу сборной США в финале олимпийского хоккейного турнира.
– Финал Олимпиады – это сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания.
– Заслуженно ли победили американцы?
– Победителей не судят. По игре Канада была лучше – как не забил Маккиннон, а Хеллибак как потащил?
У канадцев было три‑четыре стопроцентных момента, но видите, как бывает, – сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
