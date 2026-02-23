  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Амур» из-за погодных условий не смог приземлиться в Хабаровске после вылета из Омска и почти сутки провел во Владивостоке
0

«Амур» из-за погодных условий не смог приземлиться в Хабаровске после вылета из Омска и почти сутки провел во Владивостоке

«Амур» не смог приземлиться в Хабаровске и был направлен во Владивосток.

Журналист Алексей Шевченко написал, что у «Амура» возникли сложности с возвращением в Хабаровск после игры в Омске.

«Амур» из Хабаровска следующий матч проведет только 1 марта, у команды после игры в Омске много времени на отдых, но не все так просто.

После «Авангарда» хабаровчане полетели домой, но родной аэропорт их не принял. Погодные условия не позволяют.

Команда приземлилась во Владивостоке, где и торчит уже почти сутки, ожидая вылета. Прилетели в 9 утра, а сейчас уже почти 20:00. И когда их примет родной город? Непонятно. Бедный «Амур», – написал журналист в 12:56 по московскому времени.

Клуб тоже опубликовал сообщение в связи со сложившейся ситуацией.

«Просто добраться до дома после самого успешного выезда сезона? Не таков путь самурая Тигра.

Родной аэропорт не принимает по погодным условиям, вынужденно пережидаем во Владивостоке. Могли бы решающий матч за «Кубок Икры» сыграть, но соперник не явился 🤷‍♂️», – говорится в посте.

В 17:28 Шевченко сообщил: «Амур» только добрался до Хабаровска после матча с «Авангардом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoАмур
logoКХЛ
logoАлексей Шевченко
происшествия
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амур» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:3 с «Авангардом», Лихачев набрал 1+2. Команда Андриевского идет 9-й на Востоке
22 февраля, 13:25
Люзенков о матче с «Авангардом»: «Боевая игра, выдержали натиск в первом периоде. Взяли очко на выезде, это неплохо»
20 февраля, 16:40
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
22 минуты назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
8 минут назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
55 минут назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем