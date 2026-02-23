«Амур» из-за погодных условий не смог приземлиться в Хабаровске после вылета из Омска и почти сутки провел во Владивостоке

«Амур» не смог приземлиться в Хабаровске и был направлен во Владивосток.

Журналист Алексей Шевченко написал, что у «Амура» возникли сложности с возвращением в Хабаровск после игры в Омске.

«Амур» из Хабаровска следующий матч проведет только 1 марта, у команды после игры в Омске много времени на отдых, но не все так просто.

После «Авангарда» хабаровчане полетели домой, но родной аэропорт их не принял. Погодные условия не позволяют.

Команда приземлилась во Владивостоке, где и торчит уже почти сутки, ожидая вылета. Прилетели в 9 утра, а сейчас уже почти 20:00. И когда их примет родной город? Непонятно. Бедный «Амур», – написал журналист в 12:56 по московскому времени.

Клуб тоже опубликовал сообщение в связи со сложившейся ситуацией.

«Просто добраться до дома после самого успешного выезда сезона? Не таков путь самурая Тигра.

Родной аэропорт не принимает по погодным условиям, вынужденно пережидаем во Владивостоке. Могли бы решающий матч за «Кубок Икры» сыграть, но соперник не явился 🤷‍♂️», – говорится в посте.

В 17:28 Шевченко сообщил : «Амур» только добрался до Хабаровска после матча с «Авангардом».