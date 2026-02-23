  • Спортс
  Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»

Белый дом в соцсетях выложил пост о превосходстве США над Канадой.

Белый дом опубликовал в Х (экс-Twitter) сообщение, связанное с победой США на олимпийском хоккейном турнире.

Американцы в финале нанесли Канаде поражение в овертайме (2:1 ОТ) и завоевали золото впервые с 1980 года.

Белый дом выложил изображение белоголового орлана, атакующего канадскую казарку, а также привел прошлогоднее сообщение тогда еще премьер-министра Канады Джастина Трюдо: «Вы не можете забрать нашу страну и не можете забрать нашу игру».

Трамп выложил ИИ-видео, в котором забивает гол канадцам, и пост экс-премьера Канады Трюдо, написавшего год назад: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Белого дома
logoОлимпиада-2026
Политика
животные и спорт
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная США по хоккею
logoДональд Трамп
Джастин Трюдо
Ну и дно, картинки какие-то выкладывают, что дальше, мемы будут делать, с подписями в духе «жарь жощщще»
Ответ Nachalnik
с учётом нынешнего руководства сша, можно и мемы ждать
Забавно смотреть на реакции тех, кто 4 года вопили про США, как обращик свободы и колыбель демократии, лидера мирового права и прочее бла бла бла, а сейчас эта страна рушит все скрепы и воздушные замки, и бьёт рекорды кринжатины. И господа переобувальщики отныне становятся в душе своей продажной истинными канадцами
Комментарий скрыт
Еще упячкой посты бы начали писать, дипломаты😅
Ответ Tun
Мда уж..,. И ведь эти люди Стэнфорды там разные заканчивали, Гарварды, Лиги Плюща..,
В детском садике международной политики всё стабильно
С одной стороны гегемония канадцев поднадоела. С другой желаю, чтобы до след победы американцев ещё 50 лет прошло. Их заносит катастрофически
Ждём когда трамп будет отпускать шутки про мамок политиков Канады...
Нынешнее правительство США войдёт в историю, как самое безумное.
Ответ Wilsadron
Нынешнее правительство США войдёт в историю, как самое безумное.
А в чём разница со всеми предыдущими? Делают то же самое, что и всегда, просто не скрывая мотивы, а прямо их озвучивая. Да, в нелепой форме, но так и более доходчиво
Там еще Трамп выложил ИИ-видео, как он обыгрывает сборную Канады и избивает канадских хоккеистов. Вот с такими совершенно дрлбанутыми созданиями нам приходится иметь дело
Ответ greencroc78
Там еще Трамп выложил ИИ-видео, как он обыгрывает сборную Канады и избивает канадских хоккеистов. Вот с такими совершенно дрлбанутыми созданиями нам приходится иметь дело
Какое ты с ним дело имеешь ?😁
Там еще Трамп выложил ролик, как он в одиночку всю сборную Канады уделывает)
Рекомендуем