Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
Белый дом в соцсетях выложил пост о превосходстве США над Канадой.
Белый дом опубликовал в Х (экс-Twitter) сообщение, связанное с победой США на олимпийском хоккейном турнире.
Американцы в финале нанесли Канаде поражение в овертайме (2:1 ОТ) и завоевали золото впервые с 1980 года.
Белый дом выложил изображение белоголового орлана, атакующего канадскую казарку, а также привел прошлогоднее сообщение тогда еще премьер-министра Канады Джастина Трюдо: «Вы не можете забрать нашу страну и не можете забрать нашу игру».
Трамп выложил ИИ-видео, в котором забивает гол канадцам, и пост экс-премьера Канады Трюдо, написавшего год назад: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Белого дома
Ну и дно, картинки какие-то выкладывают, что дальше, мемы будут делать, с подписями в духе «жарь жощщще»
с учётом нынешнего руководства сша, можно и мемы ждать
Обезьяны-Обамы тебе какие-то шутки что ли?
Забавно смотреть на реакции тех, кто 4 года вопили про США, как обращик свободы и колыбель демократии, лидера мирового права и прочее бла бла бла, а сейчас эта страна рушит все скрепы и воздушные замки, и бьёт рекорды кринжатины. И господа переобувальщики отныне становятся в душе своей продажной истинными канадцами
Еще упячкой посты бы начали писать, дипломаты😅
Не знал, что такое упячка, погуглил, спасибо за наводку. Спорц образовательный
Мда уж..,. И ведь эти люди Стэнфорды там разные заканчивали, Гарварды, Лиги Плюща..,
В детском садике международной политики всё стабильно
С одной стороны гегемония канадцев поднадоела. С другой желаю, чтобы до след победы американцев ещё 50 лет прошло. Их заносит катастрофически
Ждём когда трамп будет отпускать шутки про мамок политиков Канады...
Нынешнее правительство США войдёт в историю, как самое безумное.
А в чём разница со всеми предыдущими? Делают то же самое, что и всегда, просто не скрывая мотивы, а прямо их озвучивая. Да, в нелепой форме, но так и более доходчиво
Там еще Трамп выложил ИИ-видео, как он обыгрывает сборную Канады и избивает канадских хоккеистов. Вот с такими совершенно дрлбанутыми созданиями нам приходится иметь дело
Какое ты с ним дело имеешь ?😁
Там еще Трамп выложил ролик, как он в одиночку всю сборную Канады уделывает)
Вопрос не по теме конечно, но все же, Самарас или Стоукс ?)
Самарас конечно. А вообще- Хупер)
