Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»

Белый дом в соцсетях выложил пост о превосходстве США над Канадой.

Белый дом опубликовал в Х (экс-Twitter) сообщение, связанное с победой США на олимпийском хоккейном турнире.

Американцы в финале нанесли Канаде поражение в овертайме (2:1 ОТ) и завоевали золото впервые с 1980 года.

Белый дом выложил изображение белоголового орлана, атакующего канадскую казарку, а также привел прошлогоднее сообщение тогда еще премьер-министра Канады Джастина Трюдо: «Вы не можете забрать нашу страну и не можете забрать нашу игру».

Трамп выложил ИИ-видео, в котором забивает гол канадцам, и пост экс-премьера Канады Трюдо, написавшего год назад: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»