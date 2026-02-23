ФХР, ЦСКА, СКА, «Спартак», «Торпедо» и другие клубы КХЛ поздравили с 23 февраля.

Федерация хоккея России (ФХР) и клубы FONBET КХЛ опубликовали поздравления с Днем защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля.

«Поздравляем с Днем защитника Отечества – всех, кто отмечает сегодня этот важный праздник!» – сказано в сообщении Федерации хоккея России (ФХР).

«ЦСКА поздравляет всех россиян с праздником силы и отваги. Особые слова благодарности – тем, кто сегодня стоит на страже нашей Родины, рискуя здоровьем и жизнью ради мирного будущего», – написал ЦСКА.

«Всех мужественных, смелых и отважных – с праздником! Пусть сила духа всегда ведет к новым победам», – поздравил СКА.

«Желаем твердости характера, решительности в поступках и уверенности в каждом шаге. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в жизни – как можно больше поводов для гордости и радости!» – написало в соцсетях «Торпедо».

«Желаем всем в этот праздничный день крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и мирного неба над головой – а также радости от ярких побед и красивой игры любимой команды, всех с праздником!» – поздравляет «Спартак».

«Желаем здоровья, терпения и сил!» – говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

