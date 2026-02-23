Исаков о поражениях «Торпедо» от «Динамо» Минск: «Они пытаются забросить на одну шайбу больше, вот и все причины

Исаков о поражениях от «Динамо»: они пытаются забросить на шайбу больше, чем мы.

Алексей Исаков прокомментировал поражение от минского «Динамо» со счетом 3:4.

– Начало матча получилось не таким, как мы планировали. Хотелось сыграть более агрессивно и ярко при своих трибунах, хоть мы период и выиграли. Со второго периода, считаю, многие моменты игры в атаке с нашей стороны были лучше. Были хорошие шансы, чтобы вернуться в игру, но «Динамо» свои эпизоды лучше использовало.

В конце, при моментах 6 на 5 и когда у нас были шансы, мы могли вытащить эту игру. После забитых шайб у нас должна быть концентрация совсем другой. Мы должны выйти, остудить игру, но не должны психологическое преимущество просто так отдавать.

– Игры в этом сезоне с «Динамо» не складываются. В чем причины?

– Они, как правило, пытаются забросить на одну шайбу больше, вот и все причины.

– Фирстова, может, не стоит выпускать на концовку третьего периода?

– Там не было удаления. У человека расстегивается шлем, который потом сползает, и Фирстов его задевает. Я просто рассматриваю эпизод, а не говорю про решение судей.

– Осталось ли настроение у команды, что «Торпедо» может претендовать на топ‑3, топ‑2?

– ЦСКА сегодня не доиграл, поэтому еще претендуем, – улыбаясь сказал главный тренер «Торпедо».