Исаков о поражениях «Торпедо» от «Динамо» Минск: «Они пытаются забросить на одну шайбу больше, вот и все причины

Исаков о поражениях от «Динамо»: они пытаются забросить на шайбу больше, чем мы.

Алексей Исаков прокомментировал поражение от минского «Динамо» со счетом 3:4.

– Начало матча получилось не таким, как мы планировали. Хотелось сыграть более агрессивно и ярко при своих трибунах, хоть мы период и выиграли. Со второго периода, считаю, многие моменты игры в атаке с нашей стороны были лучше. Были хорошие шансы, чтобы вернуться в игру, но «Динамо» свои эпизоды лучше использовало.

В конце, при моментах 6 на 5 и когда у нас были шансы, мы могли вытащить эту игру. После забитых шайб у нас должна быть концентрация совсем другой. Мы должны выйти, остудить игру, но не должны психологическое преимущество просто так отдавать.

– Игры в этом сезоне с «Динамо» не складываются. В чем причины?

– Они, как правило, пытаются забросить на одну шайбу больше, вот и все причины.

– Фирстова, может, не стоит выпускать на концовку третьего периода?

– Там не было удаления. У человека расстегивается шлем, который потом сползает, и Фирстов его задевает. Я просто рассматриваю эпизод, а не говорю про решение судей.

– Осталось ли настроение у команды, что «Торпедо» может претендовать на топ‑3, топ‑2?

– ЦСКА сегодня не доиграл, поэтому еще претендуем, – улыбаясь сказал главный тренер «Торпедо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Мы для Динамо Минск лёгкий соперник, класс команд разный, что бы их обыграть нужно показывать наш лучший хоккей.Плюс реализовывать то что создаём.
Плюс не тасовать состав. Где Принс, где Шавин, почему нет Бойцов, когда наконец уберут Науменкова, который или обрезает, или удаляется, или смотрит хоккей из-за ворот, как с голом Энаса.
Шайба у Торпедо вообще не держится пасы в не куда передачи отдают не глядя как с токой игрой можно выграть
В том, что Торпедо прогрессирует нет никаких сомнений , сезон явно удался и не важно какое место они займут 4 -ое или 5-ое , этому же Квартальнову понадобилось три сезона, что бы построить нынешнее Динамо Минск , второй сезон с Исаковым покажет на что может претендовать Торпедо в КХЛ, а пока сезон безусловно в плюс команде и тренеру, побольше стабильности и полуфиналы ,финалы не за горами.
