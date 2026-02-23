Сергей Степашин: «США в финале играли в советский хоккей, комбинационный. Зря мы перешли на канадский хоккей в нашей КХЛ. А американцы научились у нас»

Сергей Степашин: США играли в наш хоккей в финале, а мы зря перешли на канадский.

Бывший премьер-министр России, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о победе сборной США на олимпийском хоккейном турнире.

– Сергей Вадимович, в воскресение закончилась Олимпиада в Италии, вы нам в интервью говорили, что смотреть ее не будете, может, только хоккейный финал США – Канада. Откуда вы знали, что они сыграют в финале?

– Это сильнейшие сборные, там играли все игроки НХЛ . Что бы мы ни говорили, НХЛ сегодня сильнейшая лига в хоккейном мире. Поэтому они и были в финале. Хотя канадцы пробивали с трудом, пару раз они просто вытащили матч, в том числе с финнами. Ну, а олимпийскими чемпионами стали США.

Самое интересное другое. Когда я наблюдал за финальным матчем, то было видно, что США играли в советский хоккей. Комбинационный. Мне это напомнило сборную Советского Союза, честное слово. Поэтому зря мы перешли на канадский хоккей в нашей КХЛ . А американцы научились у нас.

Можно поздравить и Дональда Трампа , он очень довольный был, что выиграли его хоккеисты. Он за хоккеем следит, – сказал Степашин.