Сергей Степашин: «США в финале играли в советский хоккей, комбинационный. Зря мы перешли на канадский хоккей в нашей КХЛ. А американцы научились у нас»
Бывший премьер-министр России, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о победе сборной США на олимпийском хоккейном турнире.
– Сергей Вадимович, в воскресение закончилась Олимпиада в Италии, вы нам в интервью говорили, что смотреть ее не будете, может, только хоккейный финал США – Канада. Откуда вы знали, что они сыграют в финале?
– Это сильнейшие сборные, там играли все игроки НХЛ. Что бы мы ни говорили, НХЛ сегодня сильнейшая лига в хоккейном мире. Поэтому они и были в финале. Хотя канадцы пробивали с трудом, пару раз они просто вытащили матч, в том числе с финнами. Ну, а олимпийскими чемпионами стали США.
Самое интересное другое. Когда я наблюдал за финальным матчем, то было видно, что США играли в советский хоккей. Комбинационный. Мне это напомнило сборную Советского Союза, честное слово. Поэтому зря мы перешли на канадский хоккей в нашей КХЛ. А американцы научились у нас.
Можно поздравить и Дональда Трампа, он очень довольный был, что выиграли его хоккеисты. Он за хоккеем следит, – сказал Степашин.
они не всегда понимают, что такое советский хоккей, но вот этот критерий для них верный - победили
если победили - значит советский. А Союза 35 лет как нет. Ну и ЦСКА это одно, Химик Воскресенск вообще другое. пофиг. если победа - всё советский и красная машина
Даже слабые сборные пытаются комбинировать, в бей-беги играют в первом дивизионе.
Ну и центры у канадцев были тогда мощнейшие.
Кого они там в Штаты пригласили? Олег Знарок? Ну а почему нет? Его же выгнали. Причем унизительно.
