Сергей Степашин: «США в финале играли в советский хоккей, комбинационный. Зря мы перешли на канадский хоккей в нашей КХЛ. А американцы научились у нас»

Сергей Степашин: США играли в наш хоккей в финале, а мы зря перешли на канадский.

Бывший премьер-министр России, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о победе сборной США на олимпийском хоккейном турнире.

– Сергей Вадимович, в воскресение закончилась Олимпиада в Италии, вы нам в интервью говорили, что смотреть ее не будете, может, только хоккейный финал США – Канада. Откуда вы знали, что они сыграют в финале?

– Это сильнейшие сборные, там играли все игроки НХЛ. Что бы мы ни говорили, НХЛ сегодня сильнейшая лига в хоккейном мире. Поэтому они и были в финале. Хотя канадцы пробивали с трудом, пару раз они просто вытащили матч, в том числе с финнами. Ну, а олимпийскими чемпионами стали США.

Самое интересное другое. Когда я наблюдал за финальным матчем, то было видно, что США играли в советский хоккей. Комбинационный. Мне это напомнило сборную Советского Союза, честное слово. Поэтому зря мы перешли на канадский хоккей в нашей КХЛ. А американцы научились у нас.

Можно поздравить и Дональда Трампа, он очень довольный был, что выиграли его хоккеисты. Он за хоккеем следит, – сказал Степашин.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Комсомольская правда»
Что за манера у чужим победам примазываться?
Ответ Евгениий
Что за манера у чужим победам примазываться?
Когда своих нет и совести нет, зато есть наглость
В советский хоккей они играли потому, что победили?
Ответ Максим Кочетков
В советский хоккей они играли потому, что победили?
аминь
они не всегда понимают, что такое советский хоккей, но вот этот критерий для них верный - победили
если победили - значит советский. А Союза 35 лет как нет. Ну и ЦСКА это одно, Химик Воскресенск вообще другое. пофиг. если победа - всё советский и красная машина
Ответ Максим Кочетков
В советский хоккей они играли потому, что победили?
именно! Победитель всегда играет в советский хоккей
США большую часть матча уступала в 2 раза по броскам, играя исключительно вторым номером, не помню чтобы сыкливый хоккей был распространен в сборной СССР
Ответ Владимир Чехов
США большую часть матча уступала в 2 раза по броскам, играя исключительно вторым номером, не помню чтобы сыкливый хоккей был распространен в сборной СССР
да не сыкливый он, просто канадцы не давали иначе играть, сами щщемили всё игру
Ответ Владимир Чехов
США большую часть матча уступала в 2 раза по броскам, играя исключительно вторым номером, не помню чтобы сыкливый хоккей был распространен в сборной СССР
Так, а причем тут ссыкливый то? Канадцы по игре были гораздо сильнее. США просто не могли играть на равных
Советского хоккея 35 лет как нет, что уже сравнимо с длительностью всего его существования, но у этих всё одно: победившие - это советский хоккей, проигравшие - кто не изучил советский хоккей должным образом. При этом у этого поклонника советского хоккея его Динамо что-то ничего похожего на советский хоккей не показывает лет 20 минимум
Еще один застрял в реальности как минимум 50-летней давности. Можно подумать, современные канадцы только и делают, что давят физической силой и грузят шайбу на пятак. Пусть пересмотрит матч Канада-Россия на ОИ-2010, полюбуется, как канадцы раскатывали и заводили шайбу в пустые ворота.
Даже слабые сборные пытаются комбинировать, в бей-беги играют в первом дивизионе.
Ответ Иван Стрелков
Еще один застрял в реальности как минимум 50-летней давности. Можно подумать, современные канадцы только и делают, что давят физической силой и грузят шайбу на пятак. Пусть пересмотрит матч Канада-Россия на ОИ-2010, полюбуется, как канадцы раскатывали и заводили шайбу в пустые ворота. Даже слабые сборные пытаются комбинировать, в бей-беги играют в первом дивизионе.
А давай, полюбуемся на тот матч. Канадцы в трэп классический играли, здравствуй НХЛ 90-х. На этом тогда и погорел Быков и весь ТШ, потому что не знали как против это играть.
Ну и центры у канадцев были тогда мощнейшие.
Кого ещё не спросили? Собака, которая на финиш лыжных гонок выбежала, опрошена? Где её мнение?!
Если где-то кто-то кого-то победил, значит этому они научились у нас. Клэбо тоже по советским конспектам бегает.
Американцы играют в советский хоккей, а все техничные европейцы в спартаковский футбол. Так и запишем )
Ответ Константин Мееров
Американцы играют в советский хоккей, а все техничные европейцы в спартаковский футбол. Так и запишем )
Не смешно. Они приглашали русских спортсменов и тренеров, и да, они использовали эти методики, почему нет. В футболе Романцев уже сказал, что Барселона напоминает ему Спартак. Они, кстати, на первом месте в Испанском чемпионате сейчас. И они показывают то, что показывал его Спартак 20 лет назад. Его там уважают. Это только у нас разрушать умеют.
Кого они там в Штаты пригласили? Олег Знарок? Ну а почему нет? Его же выгнали. Причем унизительно.
Ответ Евгения Зинина
Не смешно. Они приглашали русских спортсменов и тренеров, и да, они использовали эти методики, почему нет. В футболе Романцев уже сказал, что Барселона напоминает ему Спартак. Они, кстати, на первом месте в Испанском чемпионате сейчас. И они показывают то, что показывал его Спартак 20 лет назад. Его там уважают. Это только у нас разрушать умеют. Кого они там в Штаты пригласили? Олег Знарок? Ну а почему нет? Его же выгнали. Причем унизительно.
Романцев сказал? Ну это важно.
А когда он это сказал?)) Просто Барселона Гвардиолы и Барселона Флика - это две разные Барселоны. Или пофиг?)))
Интересно, что бы он сказал, если в ОТ выиграли канадцы?
Ответ mbauer
Интересно, что бы он сказал, если в ОТ выиграли канадцы?
Что не зря перешли на канадский хоккей.
Ответ mbauer
Интересно, что бы он сказал, если в ОТ выиграли канадцы?
Что мы этих канадцев научили клюшки держать в руках, и теперь они на нашей базе взяли золото
Типо у советов против Канады такое же соотношение бросков было? Эта балаболка вообще матч смотрел?
