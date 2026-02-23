Тренер «Лады» Десятков о 2:4: «Трактор» – жирненькая команда.

Главный тренер «Лады » Павел Десятков оценил игру команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Трактора » (2:4).

«У нас вторая игра как под копирку – и домашняя, и сейчас выездная. Мы должны были брать какие‑то очки, но из‑за индивидуальных действий отдельных игроков, которые, к сожалению, очень сложно просчитать, что такая ошибка может быть, тем более у опытных хоккеистов, которые уже поиграли достаточно долго в КХЛ . Так что такая проблема у нас возникла, как ни странно. Сейчас с ребятами об этом в раздевалке поговорили, объяснили. Но это у нас в двух играх подряд возникает.

А так, я считаю, мы сегодня достойно сражались. Сравняли счет – может, это было не совсем по игре. Но терпели и знали, что соперник мастеровитый.

«Трактор» – такая жирненькая команда, конечно. Я не могу не отметить ребят, их старание и желание. Но эти ошибки в конце игры нужно убирать», – сказал Десятков.

