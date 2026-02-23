  • Спортс
  • Десятков о 2:4: «Трактор» – жирненькая команда, мастеровитый соперник. «Лада» достойно сражалась, но ошибки в конце игры нужно убирать»
Десятков о 2:4: «Трактор» – жирненькая команда, мастеровитый соперник. «Лада» достойно сражалась, но ошибки в конце игры нужно убирать»

Тренер «Лады» Десятков о 2:4: «Трактор» – жирненькая команда.

Главный тренер «Лады» Павел Десятков оценил игру команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).

«У нас вторая игра как под копирку – и домашняя, и сейчас выездная. Мы должны были брать какие‑то очки, но из‑за индивидуальных действий отдельных игроков, которые, к сожалению, очень сложно просчитать, что такая ошибка может быть, тем более у опытных хоккеистов, которые уже поиграли достаточно долго в КХЛ. Так что такая проблема у нас возникла, как ни странно. Сейчас с ребятами об этом в раздевалке поговорили, объяснили. Но это у нас в двух играх подряд возникает.

А так, я считаю, мы сегодня достойно сражались. Сравняли счет – может, это было не совсем по игре. Но терпели и знали, что соперник мастеровитый.

«Трактор» – такая жирненькая команда, конечно. Я не могу не отметить ребят, их старание и желание. Но эти ошибки в конце игры нужно убирать», – сказал Десятков.

«Трактор» дома победил «Ладу» – 4:2. Чайковски забил 1-й гол за челябинцев

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Да у вас весь сезон , как под копирку
Жирненькая - это точно. Зажрались многие в Тракторе, начиная с руководства.
Жирненькая - это точно. Зажрались многие в Тракторе, начиная с руководства.
Завидуйте молча
Завидуйте молча
Я за Трактор болею, хоть бы посмотрели в профиле, прежде чем что-то ляпать.
И завидовать на сегодняшний день точно нечему. Команды нет, один большой распил, об этом и речь.
