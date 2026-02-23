Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
Куинн Хьюз: спасибо американским военным за возможность играть в хоккей.
Куинн Хьюз отметил американские вооруженные силы, комментируя победу США в финале олимпийского хоккейного турнира.
Представляющий «Миннесоту» защитник отметился результативным пасом в решающем матче с Канадой (2:1 ОТ).
После игры Хьюз вместе с партнерами выступил в эфире NBC: «Это нечто особенное. Я хочу поблагодарить наших военных за возможность играть в эту игру. Благодарю военных за возможность играть в эту игру. Спасибо всем, кто поддерживал нас дома. Быть частью этой команды – это нечто особенное. Мы взяли золото».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
