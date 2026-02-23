  • Спортс
  Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
83

Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»

Куинн Хьюз: спасибо американским военным за возможность играть в хоккей.

Куинн Хьюз отметил американские вооруженные силы, комментируя победу США в финале олимпийского хоккейного турнира.

Представляющий «Миннесоту» защитник отметился результативным пасом в решающем матче с Канадой (2:1 ОТ).

После игры Хьюз вместе с партнерами выступил в эфире NBC: «Это нечто особенное. Я хочу поблагодарить наших военных за возможность играть в эту игру. Благодарю военных за возможность играть в эту игру. Спасибо всем, кто поддерживал нас дома. Быть частью этой команды – это нечто особенное. Мы взяли золото».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
83 комментария
Я один не понимаю причём здесь военные??? 🤯🤯🤯🤯🤯
Ответ Бука Сука Сережка
Я один не понимаю причём здесь военные??? 🤯🤯🤯🤯🤯
Как говорится: ты,не один! Вообще нихрена не понял. Может он тоже 23 февраля отмечает?
Ответ Бука Сука Сережка
Я один не понимаю причём здесь военные??? 🤯🤯🤯🤯🤯
Это просто такой косплей в российских спортсменов, но абсолютно с другими последствиями. Типа вышел с Путиным на одну сцену и поддержал спецоперацию, потом был приглашен на Олимпиаду и победил в ней, а вдобавок как победитель прославил вояк.
Спасибо, агентура, за Мадуро
Спасибо пацанам за Ирак и за Вьетнам
Представляю как бы порвались наши либералы, если бы после победной олимпиады России условный Ковальчук сказал такое
Ответ Valex182
Представляю как бы порвались наши либералы, если бы после победной олимпиады России условный Ковальчук сказал такое
Температура в стране от плавления их пердаков превысила бы исторический максимум
Ответ Valex182
Представляю как бы порвались наши либералы, если бы после победной олимпиады России условный Ковальчук сказал такое
Плюсов 200 бы набрали))
Вата американская
Ответ verdi
Вата американская
👍
Ответ verdi
Вата американская
Реднеки
Спасибо видимо за то, что они вторгаются в другие страны так, что МОК не находит причины для дисквалификации сборной США.
Ответ Алексей Чарушин
Спасибо видимо за то, что они вторгаются в другие страны так, что МОК не находит причины для дисквалификации сборной США.
Самый верный ответ
Забыл поблагодарить самые демократические бомбы, которые несут всем демократию и процветание.
Ответ Ильнур Хасанов
Забыл поблагодарить самые демократические бомбы, которые несут всем демократию и процветание.
нет, он их как раз поблагодарил
Ответ Ильнур Хасанов
Забыл поблагодарить самые демократические бомбы, которые несут всем демократию и процветание.
Комментарий скрыт
Наши оппозиционеры и после этого будут говорить,что только в России спортсмены связаны с армией и политикой,а в других странах это чисто спорт и бизнес?
Ответ Фёдор Кузнецов
Наши оппозиционеры и после этого будут говорить,что только в России спортсмены связаны с армией и политикой,а в других странах это чисто спорт и бизнес?
Комментарий скрыт
Ответ Фёдор Кузнецов
Наши оппозиционеры и после этого будут говорить,что только в России спортсмены связаны с армией и политикой,а в других странах это чисто спорт и бизнес?
Половина наших "оппозиционеров" патриотствуют в прибалтике, Чехии, Польше, Канаде...
А ещё говорят, что мы "отравлены пропагандой".
Ответ Айхалец
А ещё говорят, что мы "отравлены пропагандой".
по менталитету именно американцы похожи на нас, и тут нечем гордится))
Ответ artem ofruss
по менталитету именно американцы похожи на нас, и тут нечем гордится))
Ну не знаю... Не могу смотреть ихние фильмы, они меня раздражают.
Им Мадуро, видимо, запрещал в хоккей играть
он поблагодарил американских военных за то, что те еще не нашли в Италии американские запасы нефти)))
