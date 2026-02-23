  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пирс Морган о финале ОИ в хоккее: «Джек Хьюз великолепен. Забил победный гол и сказал, что сильно любит США. Никакой политической показухи, только патриотическая радость»
6

Пирс Морган о финале ОИ в хоккее: «Джек Хьюз великолепен. Забил победный гол и сказал, что сильно любит США. Никакой политической показухи, только патриотическая радость»

Пирс Морган о финале ОИ в хоккее: Джек Хьюз – гениален.

Телеведущий Пирс Морган поделился мнением о финале хоккейного олимпийского турнира в Италии.

Сборная США победила Канаду (2:1), Джек Хьюз забросил решающую шайбу. В конце третьего периода форварду сломали несколько зубов, попав клюшкой по лицу.

«Джек Хьюз – великолепен.

Забивает победный гол, приносящий США золотую олимпийскую медаль в хоккее, затем говорит, как сильно любит свою страну, и даже отдает честь блестящим американским дантистам.

Никакой политической показухи, только чистая патриотическая радость. Вот как нужно поступать», – сказал Морган.

Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады. Президент США в деловом костюме забивает гол и дерется с канадцем под музыку из «Рокки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Пирса Моргана
logoПирс Морган
logoДжек Хьюз
logoНХЛ
logoСборная США по хоккею
фото
logoолимпийский хоккейный турнир
Политика
фото
logoЗдоровье
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не вижу комментариев от либероты, осуждающей слова Хьюза и Моргана, что это "имперский шовинизм"😁 Или это другое?😁
Это ж квасной патриотизм, не? 😁
Ответ Amalfitano
Это ж квасной патриотизм, не? 😁
Бургерный)
Ответ Amalfitano
Это ж квасной патриотизм, не? 😁
Квасной патриотизм - это говорить что "Красная машина" лучшая в мире сборная по хоккею, потому что она российская. Всё лучшее - потому что российское. Недостатки или отрицательные черты отбрасываются за ненадобностью.

"Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что своё. Тюрго называл это лакейским патриотизмом, du patriotisme d’antichambre. У нас можно бы его назвать квасным патриотизмом. Я полагаю, что любовь к отечеству должна быть слепа в пожертвованиях ему, но не в тщеславном самодовольстве; в эту любовь может входить и ненависть. Какой патриот, какому народу ни принадлежал бы он, не хотел бы выдрать несколько страниц из истории отечественной, и не кипел негодованием, видя предрассудки и пороки, свойственные его согражданам? Истинная любовь ревнива и взыскательна."(с) Пётр Андреевич Вяземский.
Морган уже до хоккея добрался? С футболом и Пеналду надоел уже.
Джек Хьюз: «Спасибо нашим войскам за возможность играть в хоккей».

Почему этой цитаты нет на спортсе?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Трамп пригласил сборную США на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент»
23 февраля, 13:01
Министр войны США об игре Хеллибака в финале ОИ: «Теперь у нас есть и министр обороны»
23 февраля, 10:15
Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады. Президент США в деловом костюме забивает гол и дерется с канадцем под музыку из «Рокки»
23 февраля, 09:28Видео
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
20 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
6 минут назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
53 минуты назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем