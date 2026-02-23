Пирс Морган о финале ОИ в хоккее: «Джек Хьюз великолепен. Забил победный гол и сказал, что сильно любит США. Никакой политической показухи, только патриотическая радость»

Пирс Морган о финале ОИ в хоккее: Джек Хьюз – гениален.

Телеведущий Пирс Морган поделился мнением о финале хоккейного олимпийского турнира в Италии.

Сборная США победила Канаду (2:1), Джек Хьюз забросил решающую шайбу. В конце третьего периода форварду сломали несколько зубов, попав клюшкой по лицу.

«Джек Хьюз – великолепен.

Забивает победный гол, приносящий США золотую олимпийскую медаль в хоккее, затем говорит, как сильно любит свою страну, и даже отдает честь блестящим американским дантистам.

Никакой политической показухи, только чистая патриотическая радость. Вот как нужно поступать», – сказал Морган.

Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады. Президент США в деловом костюме забивает гол и дерется с канадцем под музыку из «Рокки»