Пирс Морган о финале ОИ в хоккее: «Джек Хьюз великолепен. Забил победный гол и сказал, что сильно любит США. Никакой политической показухи, только патриотическая радость»
Пирс Морган о финале ОИ в хоккее: Джек Хьюз – гениален.
Телеведущий Пирс Морган поделился мнением о финале хоккейного олимпийского турнира в Италии.
Сборная США победила Канаду (2:1), Джек Хьюз забросил решающую шайбу. В конце третьего периода форварду сломали несколько зубов, попав клюшкой по лицу.
«Джек Хьюз – великолепен.
Забивает победный гол, приносящий США золотую олимпийскую медаль в хоккее, затем говорит, как сильно любит свою страну, и даже отдает честь блестящим американским дантистам.
Никакой политической показухи, только чистая патриотическая радость. Вот как нужно поступать», – сказал Морган.
Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады. Президент США в деловом костюме забивает гол и дерется с канадцем под музыку из «Рокки»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Пирса Моргана
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
"Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что своё. Тюрго называл это лакейским патриотизмом, du patriotisme d’antichambre. У нас можно бы его назвать квасным патриотизмом. Я полагаю, что любовь к отечеству должна быть слепа в пожертвованиях ему, но не в тщеславном самодовольстве; в эту любовь может входить и ненависть. Какой патриот, какому народу ни принадлежал бы он, не хотел бы выдрать несколько страниц из истории отечественной, и не кипел негодованием, видя предрассудки и пороки, свойственные его согражданам? Истинная любовь ревнива и взыскательна."(с) Пётр Андреевич Вяземский.
Почему этой цитаты нет на спортсе?