Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»

Немировски про Олимпиаду: лучшее хоккейное событие, которые мы видели.

Дэвид Немировски хотел бы видеть на олимпийском хоккейном турнире сборную России.

«В целом, олимпийский турнир стал лучшим хоккейным событием, которое мы когда‑либо видели, и именно этого все ждали со времен Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Конечно, отсутствие России точно сказалось на общем результате турнира. США определенно заслужили победу. И Канада, и американцы были непобежденными перед финалом.

На любом крупном международном турнире у Канады, США, России всегда есть шанс выиграть золото. У России есть 5-6 лучших вратарей НХЛ на выбор, и с такими нападающими, как Кучеров и Капризов , и величайшим бомбардиром в хоккее Александром Овечкиным за игрой было бы определенно интересно наблюдать. В плей‑офф и финале у них были бы вратари, способные вырвать победу, как это сделал вратарь США Хеллибак в решающем матче в Милане», – сказал экс-тренер «Шанхая».