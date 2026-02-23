  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
5

Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»

Немировски про Олимпиаду: лучшее хоккейное событие, которые мы видели.

Дэвид Немировски хотел бы видеть на олимпийском хоккейном турнире сборную России.

«В целом, олимпийский турнир стал лучшим хоккейным событием, которое мы когда‑либо видели, и именно этого все ждали со времен Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Конечно, отсутствие России точно сказалось на общем результате турнира. США определенно заслужили победу. И Канада, и американцы были непобежденными перед финалом.

На любом крупном международном турнире у Канады, США, России всегда есть шанс выиграть золото. У России есть 5-6 лучших вратарей НХЛ на выбор, и с такими нападающими, как Кучеров и Капризов, и величайшим бомбардиром в хоккее Александром Овечкиным за игрой было бы определенно интересно наблюдать. В плей‑офф и финале у них были бы вратари, способные вырвать победу, как это сделал вратарь США Хеллибак в решающем матче в Милане», – сказал экс-тренер «Шанхая».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoКирилл Капризов
logoАлександр Овечкин
logoОлимпиада-2026
logoНикита Кучеров
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoКоннор Хеллибак
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoДэвид Немировски
logoМатч ТВ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Защитников почти нет качественных. Это уже проблема .
Ответ карабашка
Защитников почти нет качественных. Это уже проблема .
Если под качественными понимать Хьюза, Макара и Веренски, то да. Интересно, а у Чехии и Финляндии качественные защитники?
Ответ карабашка
Защитников почти нет качественных. Это уже проблема .
Центров нет вообще нормальных!
Какой Овечкин? Что вы все несете? Вы его и в 50 на олимпиаду выпустили бы? Он же пешком уже ходит!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о победе США на Олимпиаде-2026: «Канада не обошла нас по золотым медалям на Играх – по 9. Для России важно, что они не вышли вперед»
23 февраля, 15:26
Депутат Свищев о США – Канада в финале ОИ: «Фантастический, безумный хоккей. Турнир был неинтересен, за исключением решающего матча. Россию не допустили по надуманным причинам»
23 февраля, 12:15
Валерий Каменский: «Россия сыграла бы не хуже США и Канады на Олимпиаде. Сборная боролась бы за золото, естественно»
23 февраля, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
24 минуты назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
10 минут назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
57 минут назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем