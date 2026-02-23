Плющев о канадских арбитрах на матчах сборной Канады: «Судьи из НХЛ могут ошибиться, но не устроить хорошо нам знакомую клоунаду. В 90% они сработают честнее, чем шведы, финны, чехи»
Владимир Плющев высказался о работе канадских арбитров на матчах сборной Канады на Олимпиаде-2026.
– Разве вас не удивило, что сборную Канады в плей-офф обслуживали канадцы?
– Послушайте, на различных чемпионатах мира и североамериканских сериях со сборной России много раз играл против канадцев. И всегда знал, что профессиональные арбитры из Северной Америки в 90 процентах случаев сработают лучше и честнее, чем шведы, финны или чехи, уровень которых вызывает очень большие вопросы. Во всяком случае на фоне наших судей многие европейские коллеги проваливаются.
Думаю, что та же логика была у организаторов Олимпиады. Судьи из НХЛ – профессионалы, они могут ошибиться, но не устроить хорошо нам знакомую клоунаду. Считаю, что в целом эта логика на Играх сработала, – отметил экс-тренер сборной России.
