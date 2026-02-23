  • Спортс
  Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
24

Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»

Глава государства пригласил команду, выигравшую олимпийский хоккейный турнир, на его традиционное обращение к Конгрессу.

«Мы искренне благодарны за приглашение, адресованное нашей победоносной сборной США по женскому хоккею, и очень ценим признание ее выдающегося достижения.

В этот момент в связи с ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Олимпийских игр спортсменки не смогут принять участие. Они были польщены и благодарны за признание», – сообщил представитель Федерации хоккея США.

Трамп пригласил сборную США на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
logoДональд Трамп
Федерация хоккея США
logoсборная США жен
Политика
logoСборная США по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
женский хоккей
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А Пономарев , болезный наш , Трампа нахваливает и ставит нашему руководству в пример , вражина !
Можете себе представить, как наша Сборная отказывается от приглашения Президента к Валентине Ивановне ? ))
Ответ OldRedWhite
А Пономарев , болезный наш , Трампа нахваливает и ставит нашему руководству в пример , вражина ! Можете себе представить, как наша Сборная отказывается от приглашения Президента к Валентине Ивановне ? ))
Ну, приглашение было в высшей степени оскорбительным. Путин точно никого к себе так не приглашает - всем своим видом подчёркивая, что не хотел бы приглашать, но его заставляют. Американский дед умудрился из триумфа создать скандал. Так бы девочек позвали, цветочки бы вручили - потом с мужской сборной победу бы обкашляли и всё.
Ответ Hivaga22
Ну, приглашение было в высшей степени оскорбительным. Путин точно никого к себе так не приглашает - всем своим видом подчёркивая, что не хотел бы приглашать, но его заставляют. Американский дед умудрился из триумфа создать скандал. Так бы девочек позвали, цветочки бы вручили - потом с мужской сборной победу бы обкашляли и всё.
А кто ( кроме Пономарева ) сомневается , что наш лучше ?
Дамочки в курсе что их хотят поиметь в пиар акции и технично съехали..)
Президент - это выборная должность, молодцы, что помнят об этом за океаном. Не то, что у нас, холопы в большинстве своём без царя или ещё какого-либо маленького гиганта свою жизнь и жизнь своих детей и представить не могут.
Ответ RU84
Президент - это выборная должность, молодцы, что помнят об этом за океаном. Не то, что у нас, холопы в большинстве своём без царя или ещё какого-либо маленького гиганта свою жизнь и жизнь своих детей и представить не могут.
Ну да, да. 2 партии и 2 кандидата - это выбор))
Ответ Роман Миловидов
Ну да, да. 2 партии и 2 кандидата - это выбор))
Парадокс: у нас десятки партий и абсолютно никакого выбора. Так, может, лучше 2 партии, реально конкурирующие между собой
представляю какой вой поднялся бы у нас, случись такое😆
всех бы сразу в иноагенты определили с последующим лишением гражданства и отлучениям от церкви
Женская обида самая беспощадная вещь ;)
Ответ Serh08
Женская обида самая беспощадная вещь ;)
Как и мужское слабоумие.
Ответ Serh08
Женская обида самая беспощадная вещь ;)
Ты бы прискакал радостный, если бы тебя так позвали, сообщив всему миру, что не хотят звать, но придётся?)
грамотно послали, получается?
