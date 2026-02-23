Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»

Женская сборная США отклонила приглашение Трампа.

Женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с Дональдом Трампом .

Глава государства пригласил команду, выигравшую олимпийский хоккейный турнир, на его традиционное обращение к Конгрессу.

«Мы искренне благодарны за приглашение, адресованное нашей победоносной сборной США по женскому хоккею, и очень ценим признание ее выдающегося достижения.

В этот момент в связи с ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Олимпийских игр спортсменки не смогут принять участие. Они были польщены и благодарны за признание», – сообщил представитель Федерации хоккея США.

Трамп пригласил сборную США на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент»