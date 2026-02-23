Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»

Сергей Степашин: Олимпиада без России – это неполноценный турнир.

Сергей Степашин считает, что олимпийский хоккейный турнир без России неполноценен.

– США победили в овертайме 2:1, Трамп теперь заливается соловьем. Но ведь все понимают, что без сборной России это неполноценное золото.

– Я думаю, это понимают и канадцы, особенно канадцы, да и американцы тоже. Мы же помним великие матчи – начиная с 1972 года. Я-то помню, тогда я уже взрослым человеком был. Молодежь нынешняя не помнит, только когда показывают.

Конечно, это неполноценный турнир. И несправедливо, что нас там не было, – отметил бывший премьер-министр России.