Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
Сергей Степашин: Олимпиада без России – это неполноценный турнир.
Сергей Степашин считает, что олимпийский хоккейный турнир без России неполноценен.
– США победили в овертайме 2:1, Трамп теперь заливается соловьем. Но ведь все понимают, что без сборной России это неполноценное золото.
– Я думаю, это понимают и канадцы, особенно канадцы, да и американцы тоже. Мы же помним великие матчи – начиная с 1972 года. Я-то помню, тогда я уже взрослым человеком был. Молодежь нынешняя не помнит, только когда показывают.
Конечно, это неполноценный турнир. И несправедливо, что нас там не было, – отметил бывший премьер-министр России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Комсомольская правда»
Что бы в очередной раз вылететь по традиции в 1/4 вот этого все боятся?
Они про вас даже не вспомнили
