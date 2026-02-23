Куликов тренируется с «Флоридой» и может вернуться в состав в начале марта. Маршанд, Экблад и Родригес сыграют сразу после окончания паузы на ОИ

Куликов провел тренировку с «Флоридой» и может вернуться в состав в начале марта.

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов провел тренировку в общей группе и может вернуться в состав команды в марте. 35-летний защитник занимался в бесконтактном свитере.

Сейчас он восстанавливается после операции, которую перенес в октябре из-за разрыва суставной губы плечевого сустава. В этом сезоне на счету Куликова 2 игры в регулярном чемпионате НХЛ.

Форварды Томаш Носек и Джона Гаджович также могут присоединиться к команде во время гостевой серии, которая начнется в ночь с 1 на 2 марта.

Отмечается, что Аарон Экблад , Брэд Маршанд и Эван Родригес будут готовы к первому матчу «Пантерс» после перерыва – с «Торонто» в ночь на 27 февраля.

Александр Барков и Сет Джонс занимаются по индивидуальной программе. Дата их возвращения не уточняется.

«Флорида» идет 14-й на Востоке, отставая на восемь очков от зоны уайлд-кард при одной игре в запасе.