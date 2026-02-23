  • Спортс
  • Ротенберг о хоккейном дне в Балашихе: «Перед матчем поколений мы вместе спели гимн России – важный, по-настоящему патриотичный момент, который объединил и игроков, и болельщиков»
Ротенберг о хоккейном дне в Балашихе: «Перед матчем поколений мы вместе спели гимн России – важный, по-настоящему патриотичный момент, который объединил и игроков, и болельщиков»

Ротенберг пел гимн России на приуроченном ко Дню защитника отечества мероприятии.

Роман Ротенберг рассказал об участии в приуроченном к Дню защитника отечества мероприятии в Пестовском парке Балашихи.

«Сначала на лед вышли ребята – участники проекта «Красная Машина ДВОР». Поработали над базовыми вещами: катанием, поворотами, владением клюшкой, простыми игровыми элементами. Именно с этого начинается любовь к хоккею.

Особенно приятно, что с нами был легенда отечественного хоккея, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, почетный гражданин Балашихи Юрий Евгеньевич Ляпкин – человек, который не понаслышке знает, что такое дворовый хоккей и как он формирует характер.

Перед матчем поколений мы все вместе спели гимн России – важный, по-настоящему патриотичный момент, который объединил и игроков, и болельщиков.

А потом на одну площадку вышли сыновья, папы и дедушки. Три поколения на льду – сильный пример того, как хоккей объединяет семью.

Спасибо команде губернатора, Министерству благоустройства Московской области, администрации Балашихи, всем участникам и болельщикам. Отдельно хочу отметить поддержку Кирилла Лосунчукова, заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области, а также общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

Продолжаем развивать дворовый хоккей. Увидимся на коробке!» – написал первый вице-президент Федерации хоккея России.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
детский хоккей
logoДинамо Москва
любительский хоккей
logoФХР
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
хоккейное дно в Балашихе, оно такое))
Ротенберг о хоккейном дне в Балашихе
_____________
В принципе, на этом можно было остановиться :)
Ответ Габорик
Ротенберг о хоккейном дне в Балашихе _____________ В принципе, на этом можно было остановиться :)
Один день дна)
Ответ Габорик
Ротенберг о хоккейном дне в Балашихе _____________ В принципе, на этом можно было остановиться :)
С дном хоккея
Рома ещё и певец?😉
Ответ Alexander Rakhilkin
Рома ещё и певец?😉
Спорим, захочет и Евровидение выиграет?
Ответ Андрей Масловский
Спорим, захочет и Евровидение выиграет?
Интервидение
Дно переезжает вместе с р-р из города в город.
Как превратить день в дно
«Нам, финским трудягам, за вредность молоко бесплатно надо давать»
