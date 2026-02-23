Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»

Владимир Крикунов: Россию боятся и поэтому не пускают на Олимпиаду.

Владимир Крикунов прокомментировал выступление представителей России на Олимпиаде -2026.

«Одна медаль? У нас и народу-то на этой Олимпиаде не было. Это все политика. Они специально нас не пускают, потому что нас боятся. Они понимают, что мы серьезно вклинимся, особенно в зимние виды спорта – лыжные гонки, биатлон.

Думаю, на Западе поменяется власть, придут более разумные люди, эти все уйдут – и будет все нормально. Тогда Россия вернется на Олимпиаду», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею.