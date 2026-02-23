Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
Владимир Крикунов: Россию боятся и поэтому не пускают на Олимпиаду.
Владимир Крикунов прокомментировал выступление представителей России на Олимпиаде-2026.
«Одна медаль? У нас и народу-то на этой Олимпиаде не было. Это все политика. Они специально нас не пускают, потому что нас боятся. Они понимают, что мы серьезно вклинимся, особенно в зимние виды спорта – лыжные гонки, биатлон.
Думаю, на Западе поменяется власть, придут более разумные люди, эти все уйдут – и будет все нормально. Тогда Россия вернется на Олимпиаду», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
То есть разумные люди не будут нас бояться и считать, что мы серьезно вклинимся?
О господи так боятся боятся, а когда не боялись крикуновы все "выигрывали" чем старей тем "умней" , все таки иногда лучше помолчать.
Соглашусь, хотя сама не юная. Когда читаю такие комменты, возникает вопрос: просто кулаком трясёт или правда так считает?
грустно, что люди специалисты такого уровня высказываются как "кухарки" дискредитируя себя, как специалистов.
Так вы говорили Трамп придет и всё решит. Что пошло не так?
Иногда на пенсии лучше оставаться на пенсии
И в Латвии
В Юрмале на крыше дома своего.
Или не на западе
Хотелось бы чтобы власть не только на Западе поменялась
Не понял, так вы же то рады Трампу, то не рады, то опять рады, то опять не рады.
Рассуждает как наивный ребёнок. Плохие уйдут, придут хорошо и станет все нормально. С чего?
Норвегия так серьёзно вклинилась! Но её пускают, и Францию...
В России,увы,власть не меняется,несмотря на все заклинания Валерия Соловья...
