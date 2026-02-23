  • Спортс
  • Дмитрий Квартальнов: «В «Динамо» счастливы обыгрывать «Торпедо», уж поверьте. Но на синей линии нельзя пасовать через игрока, когда ты последний, не надо делать подарки хорошим командам»
1

Дмитрий Квартальнов: «В «Динамо» счастливы обыгрывать «Торпедо», уж поверьте. Но на синей линии нельзя пасовать через игрока, когда ты последний, не надо делать подарки хорошим командам»

Квартальнов о победе над «Торпедо»: счастливы их обыгрывать.

Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Торпедо» (4:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Не могу сказать, что игра была от ножа. Мне показалось, что она была инертной как с нашей стороны, так и со стороны «Торпедо». Здорово, что забили свои шансы и третий период довели до конца. Демченко в конце нам помог.

Мы понимали, что у «Торпедо» есть очень быстрые хоккеисты, пропустили много контратак. Предупреждали игроков, что, когда ты последний, нельзя на синей линии делать передачу через игрока. Такие глупые вещи не надо делать, чтобы давать жизнь сопернику. Мы понимаем это, но все равно пропускаем успешные контратаки. Для такой команды такие рискованные моменты надо убрать. Не надо делать подарки хорошим командам.

– Ваша команда стабильно обыгрывает «Торпедо» в этом сезоне. За счет чего?

– Я помню, когда мы не могли «Торпедо» обыграть. Я не суеверный человек, но надо работать, понимать, как команду обыграть, стараться побеждать. У нас есть команды, которые мы не можем обыграть.

– Вы сказали, что вам нравится играть против больших команд. «Торпедо» – большая команда?

– Она идет в топ‑4 на Западе. Видна та работа, которая делается. Мы очень счастливы их обыгрывать, уж поверьте. Мы очень горды тем, что обыграли «Торпедо».

– Когда Спунер переходил, вы скептически вкинули одну фразу.

– Вы неправильно меня поняли. Он мастер, может играть с шайбой, видит поле – это не отнять. Его просто надо подготовить функционально, – сказал главный тренер минского «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
А он мог тренировать Торпедо. Они же вместе со Скудрой приезжали в Нижний перед сезоном!
