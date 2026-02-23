Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады. Президент США в деловом костюме забивает гол и дерется с канадцем под музыку из «Рокки»
Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады.
Бизнесмен Илон Маск сделал репост видео из своей нейросети Grok.
В сгенерированном ролике президент США Дональд Трамп играет в хоккей против сборной Канады под песню Eye of the Tiger, известную по фильму «Рокки» и многим другим произведениям.
Трамп выходит на лед в деловом костюме, забрасывает шайбу, проводит силовые приемы и побеждает в драке с канадским игроком.
Вчера сборная США оказалась сильнее Канады в финале олимпийского хоккейного турнира (2:1 ОТ).
Трамп о победе США на ОИ-2026: «Поздравляю нашу великую сборную. Они выиграли золото! Вау!»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Илона Маска
А вы на Ротенберга ещё жалуетесь на спортсе
Рома похоже внебрачный сын Трампа!😁
А вы на Ротенберга ещё жалуетесь на спортсе
Это потому Рома не умеет выкладывать смешные видосики))
Все так и было. Нам просто в трансляции не показали, вырезали этот эпизод.
Вот почему Донни на трибунах не было!
😅
Орнул с выражения лица Трампа на скамейке штрафников 😄
Сон при температуре 39
36.8.😅😅😅
Клоунада!
Посмеялся))
Скоро дырку залижут.
Ахахах, дед угорает конечно по полной )
Не затерялся бы в нхл)
Вы не поверите, но он и так там не теряется 😉
попробуйте еще раз расшифровать "нхл" ☺️
Ирод, верни птичку
