Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады. Президент США в деловом костюме забивает гол и дерется с канадцем под музыку из «Рокки»

Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады.

Бизнесмен Илон Маск сделал репост видео из своей нейросети Grok.

В сгенерированном ролике президент США Дональд Трамп играет в хоккей против сборной Канады под песню Eye of the Tiger, известную по фильму «Рокки» и многим другим произведениям.

Трамп выходит на лед в деловом костюме, забрасывает шайбу, проводит силовые приемы и побеждает в драке с канадским игроком.

Вчера сборная США оказалась сильнее Канады в финале олимпийского хоккейного турнира (2:1 ОТ).

Трамп о победе США на ОИ-2026: «Поздравляю нашу великую сборную. Они выиграли золото! Вау!»