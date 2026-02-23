  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады. Президент США в деловом костюме забивает гол и дерется с канадцем под музыку из «Рокки»
Видео
56

Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады. Президент США в деловом костюме забивает гол и дерется с канадцем под музыку из «Рокки»

Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады.

Бизнесмен Илон Маск сделал репост видео из своей нейросети Grok.

В сгенерированном ролике президент США Дональд Трамп играет в хоккей против сборной Канады под песню Eye of the Tiger, известную по фильму «Рокки» и многим другим произведениям.

Трамп выходит на лед в деловом костюме, забрасывает шайбу, проводит силовые приемы и побеждает в драке с канадским игроком.

Вчера сборная США оказалась сильнее Канады в финале олимпийского хоккейного турнира (2:1 ОТ).

Трамп о победе США на ОИ-2026: «Поздравляю нашу великую сборную. Они выиграли золото! Вау!»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Илона Маска
Нейросети
logoНХЛ
logoДональд Трамп
Политика
logoСборная США по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
видео
logoИлон Маск
logoолимпийский хоккейный турнир
музыка
соцсети
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А вы на Ротенберга ещё жалуетесь на спортсе
Ответ Xiil
А вы на Ротенберга ещё жалуетесь на спортсе
Рома похоже внебрачный сын Трампа!😁
Ответ Xiil
А вы на Ротенберга ещё жалуетесь на спортсе
Это потому Рома не умеет выкладывать смешные видосики))
Все так и было. Нам просто в трансляции не показали, вырезали этот эпизод.
Ответ Всё такЪ
Все так и было. Нам просто в трансляции не показали, вырезали этот эпизод.
Вот почему Донни на трибунах не было!
Ответ Всё такЪ
Все так и было. Нам просто в трансляции не показали, вырезали этот эпизод.
😅
Орнул с выражения лица Трампа на скамейке штрафников 😄
Сон при температуре 39
Ответ unbelievable
Сон при температуре 39
36.8.😅😅😅
Скоро дырку залижут.
Ахахах, дед угорает конечно по полной )
Не затерялся бы в нхл)
Ответ lightrip
Не затерялся бы в нхл)
Вы не поверите, но он и так там не теряется 😉
Ответ Марадона курильщика
Вы не поверите, но он и так там не теряется 😉
попробуйте еще раз расшифровать "нхл" ☺️
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о финале ОИ Канада – США: «Матч как минимум 4-летия, хоккей высшего уровня. Теперь это две ведущие школы, которые растут на доминировании НХЛ»
23 февраля, 07:48
Назаров о поражении Канады от США в финале ОИ: «Выиграл сильнейший. Если не забиваешь в пустые ворота, то вряд ли победишь в решающей встрече»
23 февраля, 07:22
Спецпредставитель Путина Дмитриев о финале ОИ: «Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой»
23 февраля, 06:10
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
18 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
4 минуты назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
51 минуту назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем