  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. Матч ЦСКА с «Сочи» отменен после 1-го периода, «Торпедо» уступило «Динамо» Минск, «Трактор» победил «Ладу»
80

КХЛ. Матч ЦСКА с «Сочи» отменен после 1-го периода, «Торпедо» уступило «Динамо» Минск, «Трактор» победил «Ладу»

В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.

В FONBET КХЛ матч ЦСКА с «Сочи» откладывали «из-за авиационной опасности», прервали после 1-го периода, а затем отменили. «Торпедо» уступило «Динамо» Минск (3:4), «Трактор» дома победил «Ладу» (4:2).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСочи
logoЛада
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoТорпедо
результаты матчей
logoТрактор
logoЦСКА
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всех болельщиков мужского пола,
С праздником!!!!
Всем нам Мирного Неба над головой!!!!
А нашим командам хороших игр!!!!
Ответ Олег
Всех болельщиков мужского пола, С праздником!!!! Всем нам Мирного Неба над головой!!!! А нашим командам хороших игр!!!!
А почему не женского тоже? Не защитницы что ли?
Ответ alexei_ilichev@mail.ru
А почему не женского тоже? Не защитницы что ли?
да я не спорю. но ассоциации с мужчинами..
не правда ли. Женский день 8 марта.
тогда и поздравлю 😉
Всех мужчин с праздником. Особенно болельщиков Трактора. Трактор вперёд только вперёд.
Ответ Анна Минина
Всех мужчин с праздником. Особенно болельщиков Трактора. Трактор вперёд только вперёд.
Спасибо!!!
Ответ Анна Минина
Всех мужчин с праздником. Особенно болельщиков Трактора. Трактор вперёд только вперёд.
А не болельщики Трактора не мужчины ??? Мать , ты сейчас большую часть страны огорчила )
Трактор молодцы! Волевая победа! Надо повыше место!
Спортс, в Сочи матч задержан и отменен из-за атаки БПЛА, так-то нефига себе новость
С Победой Трактор!!!
Трактор молодцы ребята с победой.
Ответ Анатолий С
Удачи Трактор!
только Трактор, только победа!
С 32 по 37 мин. 4 шайбы! Красота! Отличная игра!
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
С 32 по 37 мин. 4 шайбы! Красота! Отличная игра!
Не то что унылые Сочи ЦСКА
Ответ balander09
Не то что унылые Сочи ЦСКА
На любителей сходи, там счёт 15:15 в порядке вещей)
сочи цска отменили, всех выгнали с арены, спортс, чего молчим?
Ответ локо чемпик
сочи цска отменили, всех выгнали с арены, спортс, чего молчим?
А что от этого изменится?
Минск - с волевой ! Все 4 игры взяли в сезоне у Торпедо: 3:2, 7:1, 2:1, 4:3.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
16 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
2 минуты назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
49 минут назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем