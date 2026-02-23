КХЛ. Матч ЦСКА с «Сочи» отменен после 1-го периода, «Торпедо» уступило «Динамо» Минск, «Трактор» победил «Ладу»
В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.
В FONBET КХЛ матч ЦСКА с «Сочи» откладывали «из-за авиационной опасности», прервали после 1-го периода, а затем отменили. «Торпедо» уступило «Динамо» Минск (3:4), «Трактор» дома победил «Ладу» (4:2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
