Карнаухов из ЦСКА дисквалифицирован на 1 матч за толчок Коледова на борт. Защитника СКА увезли на носилках после инцидента

Павел Карнаухов из ЦСКА дисквалифицирован на 1 матч.

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов отстранен на одну игру за толчок на борт Павла Коледова в матче FONBET КХЛ против СКА (0:3).

Инцидент произошел в третьем периоде. Коледов врезался головой в борт после контакта с соперником. Он не смог подняться самостоятельно и покинул площадку на носилках.

По итогам эпизода Карнаухов получил дисциплинарный штраф до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Павла Карнаухова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении КХЛ.

В этом сезоне Карнаухов провел 58 матчей и набрал 24 (12+12) очка при полезности «плюс 5».

Паша конечно сглупил!
Коледов, конечно и сам похоже хотел подставиться......
у цска силенок не хватает на матч они чувствуют что проигрывают борьбу ,и начинают грязно играть,это их и подводит
