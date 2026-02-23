Ротенберг поздравил с 23 февраля: «День мужества, патриотизма, смелости и верности делу – качеств, на которых держится Россия. Уважение тем, кто выбирает путь ответственности»

Ротенберг поздравил с 23 февраля: день мужества, патриотизма, смелости, верности.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР ) Роман Ротенберг поздравил с 23 февраля. В этот день в России отмечается День защитника Отечества.

«С Днем защитника Отечества!

Сегодня день тех, кто стоит и готов встать на защиту нашей страны. День мужества, патриотизма, смелости и верности своему делу – тех качеств, на которых держится Россия.

Мы еще раз отдаем дань уважения всем защитникам Отечества – тем, кто служил, служит сейчас и тем, кто только готовится к службе. Тем, кто выбирает путь ответственности, кто не боится трудных решений и всегда ставит интересы Родины выше личных.

От всей души желаю всем защитникам крепкого здоровья, стойкости, надежного тыла, семейного благополучия и мирного неба. Пусть ваши близкие гордятся вами, а страна всегда помнит и ценит своих героев!

С праздником! Ура! 🇷🇺 ❤️🙏» – написал Ротенберг.

