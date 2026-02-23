Тейдж Томпсон, Веренски, Келлер, Сваймен и Лакомб выиграли ЧМ и ОИ со сборной США. Ранее в истории американского хоккея никто не делал такой дубль на отдельных турнирах

Тейдж Томпсон, Веренски, Келлер, Сваймен и Лакомб выиграли ЧМ и ОИ с США.

Пять игроков сборной США – вратарь Джереми Сваймен («Бостон»), защитники Зак Веренски («Коламбус») и Джексон Лакомб («Анахайм»), форварды Тейдж Томпсон («Баффало») и Клейтон Келлер («Юта») – выиграли чемпионат мира и Олимпиаду в составе команды.

Все эти хоккеисты, выигравшие золотые медали на Олимпиаде-2026, входили в заявку американской команды на победном ЧМ-2025 в Швеции и Дании.

Ранее в истории американского хоккея никому не удавалось сделать такой дубль на отдельных турнирах.

При этом хоккеисты, выигравшие золотые медали Олимпиады-1960 в Скво-Вэлли, одновременно стали и чемпионами мира, так как чемпионат разыгрывался в рамках Игр. К победной для сборной США Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде практика совмещения турниров была отменена.

Выиграть отдельный от Олимпиады чемпионат мира американцам удалось всего дважды в истории (1933, 2025).

Отметим, что никто из этой пятерки игроков не становился обладателем Кубка Стэнли. Пока в «Тройном золотом клубе», куда принимают с победами на Олимпиаде, ЧМ и в Кубке Стэнли, нет ни одного американца.