Ротенберг объявил о создании команды «Красная Машина Следж»: «Наша задача – воспитывать хоккеистов, которые в будущем смогут достойно представлять Россию на Паралимпийских играх»

Роман Ротенберг объявил о новой команде по следж-хоккею – «Красная Машина Следж».

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг объявил о создании новой команды по следж-хоккею – «Красная Машина Следж».

«Побывал в Красногорске на церемонии закрытия межрегионального турнира по адаптивному хоккею «Красная Машина «Мы верим в тебя».

Это особенный турнир, который объединяет сильных духом людей. Ребята выходят на лед с огромной любовью к хоккею, не пасуют перед сложными обстоятельствами и каждый раз доказывают, что сила характера и командный дух способны преодолеть любые преграды. Это по-настоящему трогает до слез и вдохновляет.

На церемонии закрытия турнира мы вместе с АНО «Мы верим в тебя» мы объявили о создании новой следж-хоккейной команды «Красная Машина Следж». Для нас это не просто новый проект – это долгосрочная работа по развитию адаптивного хоккея и созданию системы, в которой будут расти спортсмены высокого уровня.

Наша задача – воспитывать хоккеистов, которые в будущем смогут достойно представлять Россию на Паралимпийских играх. Уверен, что у этих ребят большое будущее, и мы сделаем все, чтобы у них были возможности для развития и новых побед.

Спасибо организаторам турнира, тренерам, родителям и всем, кто поддерживает адаптивный спорт. Вы делаете очень важное дело», – написал Ротенберг в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга.