Приставы объявили в розыск имущество Телегина. Экс-хоккеист сборной России имеет задолженность на сумму более 71 млн рублей, часть – перед Пелагеей

Судебные приставы объявили в розыск имущество Ивана Телегина.

Судебные приставы объявили в розыск имущество Ивана Телегина , экс-хоккеист сборной России имеет задолженность на сумму более 71 миллиона рублей.

Как сообщает РИА Новости, розыскные мероприятия в отношении имущества хоккеиста проводит Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов столичного ГУ ФССП. Конкретный перечень разыскиваемых активов не уточняется.

Отмечается, что часть задолженности образовалась перед бывшей супругой Телегина - заслуженной артисткой России Пелагеей.

Последним клубом 33-летнего хоккеиста был «Авангард », за который он выступал в сезоне-2023/24.

Приставы взыскивают с Телегина 71,6 млн рублей, в том числе в пользу Пелагеи. Исполнительные производства касаются раздела имущества