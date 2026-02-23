Приставы объявили в розыск имущество Телегина. Экс-хоккеист сборной России имеет задолженность на сумму более 71 млн рублей, часть – перед Пелагеей
Судебные приставы объявили в розыск имущество Ивана Телегина.
Судебные приставы объявили в розыск имущество Ивана Телегина, экс-хоккеист сборной России имеет задолженность на сумму более 71 миллиона рублей.
Как сообщает РИА Новости, розыскные мероприятия в отношении имущества хоккеиста проводит Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов столичного ГУ ФССП. Конкретный перечень разыскиваемых активов не уточняется.
Отмечается, что часть задолженности образовалась перед бывшей супругой Телегина - заслуженной артисткой России Пелагеей.
Последним клубом 33-летнего хоккеиста был «Авангард», за который он выступал в сезоне-2023/24.
Приставы взыскивают с Телегина 71,6 млн рублей, в том числе в пользу Пелагеи. Исполнительные производства касаются раздела имущества
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: РИА Новости
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Крайне неприятный и мерзкий человек Ваня, неоднократно в Омске наблюдал как в Мишкин Мишкин он швырялся 5000ми купюрами и материл официанток, а на городском субботнике поднял пару бумажек брезгливо и уехал
А теперь гасится о приставов)))
Мораль сей басни - будьте скромнее и не заноситесь а то жизнь может больно ударить