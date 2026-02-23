Приставы объявили в розыск имущество Телегина. Экс-хоккеист сборной России имеет задолженность на сумму более 71 млн рублей, часть – перед Пелагеей

  • Спортс
Судебные приставы объявили в розыск имущество Ивана Телегина.

Судебные приставы объявили в розыск имущество Ивана Телегина, экс-хоккеист сборной России имеет задолженность на сумму более 71 миллиона рублей.

Как сообщает РИА Новости, розыскные мероприятия в отношении имущества хоккеиста проводит Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов столичного ГУ ФССП. Конкретный перечень разыскиваемых активов не уточняется.

Отмечается, что часть задолженности образовалась перед бывшей супругой Телегина - заслуженной артисткой России Пелагеей.

Последним клубом 33-летнего хоккеиста был «Авангард», за который он выступал в сезоне-2023/24. 

Приставы взыскивают с Телегина 71,6 млн рублей, в том числе в пользу Пелагеи. Исполнительные производства касаются раздела имущества

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: РИА Новости
РИА Новости
От же ж.... Не буду писать кто а то забанят
Крайне неприятный и мерзкий человек Ваня, неоднократно в Омске наблюдал как в Мишкин Мишкин он швырялся 5000ми купюрами и материл официанток, а на городском субботнике поднял пару бумажек брезгливо и уехал
А теперь гасится о приставов)))
Мораль сей басни - будьте скромнее и не заноситесь а то жизнь может больно ударить
Ответ Левый ус Олега Знарка
Интересная инфа. Вообще, то, как человек относится к обслуживающему персоналу, многое о нем говорит.
Ответ Semyoona
Сотни свидетелей в Омске это охотно подтвердят
Розыскивается дом! Особые приметы: возможно трёхэтажный, возможно два. Либо с чёрной крышей, либо с синей, 250-350 кв. м. Где-то в России
Надо было с первой девушкой оставаться. Сам виноват.
Пелагея: "Верни мои деньги"
