Мостовой о финале ОИ Канада – США: «Фантастика! Космический уровень! Есть горечь от поражения канадцев, но эмоции безумные. Жаль, что наших не было»
Александр Мостовой назвал фантастическим хоккейный финал ОИ Канада – США.
Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о финале хоккейного турнира Олимпиады-2026 между США и Канадой (2:1 ОТ).
«Фантастика! Я, конечно, болел за канадцев, но впечатление получил огромное от хоккея. Со многими товарищами уже успели обсудить: все в восторге, просто космический уровень показали!
Горечь от того, что канадцы не выиграли, присутствует. Но эмоции были безумные! Поэтому еще раз: фантастика! Но жаль, что наших не было», – сказал Мостовой.
Сборная России не была допущена к участию в олимпийском турнире, ее заменила Франция.
Мостовой о симпатиях в хоккее на ОИ-2026: «Любительский интерес всегда – это Канада. Шел в школу с кленовым листом и думал, как возможна такая форма»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У нас многие до ворот добить не могут, а сидят и рассказывают про футбол. Чего вы все тут вообще? Идите в гандбол, волейбол, баскетбол. Я же не лезу в другие виды спорта»(Александр Мостовой)
Вот если бы он начал говорить, кому как надо было играть и т.д, тогда можно было бы сказать, что полез в хоккей.
Мостовой, конечно, уже фриком стал, просрав свой авторитет игрока, но наговаривать лишнего тоже не надо
там хоть что-то от футбола есть, а человек он, как известно, самый футбольный
В США и Канаде в 10 раз больше дворцов и манежей,поэтому и уровень совсем другой. А в России один сраный манеж и дворец на 1500 мил город . Где занимаются люди " на голове друг у друга" зато всякие там чинушки бьют себя в грудь что развитие идёт полным ходом. Проснитесь ..........ри