Мостовой о финале ОИ Канада – США: «Фантастика! Космический уровень! Есть горечь от поражения канадцев, но эмоции безумные. Жаль, что наших не было»

Александр Мостовой назвал фантастическим хоккейный финал ОИ Канада – США.

Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о финале хоккейного турнира Олимпиады-2026 между США и Канадой (2:1 ОТ).

«Фантастика! Я, конечно, болел за канадцев, но впечатление получил огромное от хоккея. Со многими товарищами уже успели обсудить: все в восторге, просто космический уровень показали!

Горечь от того, что канадцы не выиграли, присутствует. Но эмоции были безумные! Поэтому еще раз: фантастика! Но жаль, что наших не было», – сказал Мостовой.

Сборная России не была допущена к участию в олимпийском турнире, ее заменила Франция.

