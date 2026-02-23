  • Спортс
  • Плющев о финале ОИ Канада – США: «Матч как минимум 4-летия, хоккей высшего уровня. Теперь это две ведущие школы, которые растут на доминировании НХЛ»
Владимир Плющев о финале ОИ Канада – США: матч 4-летия, хоккей высшего уровня.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвел итоги хоккейного турнира Олимпиады-2026. В финальном матче сборная США обыграла Канаду (2:1 ОТ). 

– С самого начала Игр в Милане говорил о том, что специалисты не имеют права не смотреть турнир, поскольку нас ждет другой по сравнению с КХЛ хоккей – высшего уровня. Именно такой хоккей мы и увидели.

Сборная Канады в предварительном раунде очень мощно смотрелась  – и психологически оказалась не совсем готова к плей-офф. Четвертьфинал с Чехией канадцы прошли на тоненького, еще больше проблем возникло в полуфинале с финнами.

Финал Канада – США стал вершиной этого хоккея, скоростного, агрессивного, нацеленного на атаку. Матч как минимум четырехлетия. В котором американцы выстрадали золото.  

– США и Канада в мировом хоккее теперь далеко впереди всех?

– Было бы ошибкой не различать эти две страны – все-таки у их хоккея есть небольшие различия.

Хоккей сборной Канады – более комбинационный, со ставкой на исполнительское мастерство – прежде всего таких звезд, как Макдэвид, Маккиннон, Макар. Кстати, каждый из них чуть-чуть недоработал в решающей смене золотого для США овертайма.

Сборная США – более ровная по составу, играет в более прямой и силовой хоккей, с элементами упрощения.

Теперь это две ведущие школы, которые растут на доминировании НХЛ в мировом хоккее – и извлекают из этого доминирования самые большие преимущества. Вот вам главный итог Олимпиады, – сказал Плющев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Я такой хоккей видел раз в жизни, на ОИ 2010, в матче Канада - Россия. Но там только первый период, а вчера весь матч целиком. Такой темп, причем при минимальном браке, сложно даже воспринимать в реальном времени. Даже лучшие матчи кубка Стэнли по смотрибельности уступают, в них превалирует борьба, а здесь чистейший хоккей.
У них НХЛ растет, а у нас ростом занимается дед пенсионер и сын миллиардера с купленым дипломом тренера. У них рост это появление Селебрити и Хьюзов, у нас количество катков.
Количество местных Нострадамусов резко снизилось, уже не звучат бравурные гимны о нашем великолепии, о неполноценных турнирах без России. Главный иностранный болтун навсегда исключил 2022 год из хоккейной хрестоматии, заменив его на 1972 год, но не отказался от награды (Орден Почета) за упущенные возможности повторить подвиг 2018 года. Ждем новых предсказателей, которые «навангуют» наше «счастливое будущее».
я одного не понимаю.
а почему сколько комментов о финале США Канада?
все эти люди обещали, что смотреть не будут.
Странно, почему не вспоминают 1981 год, когда вынесли Канаду 8:1
