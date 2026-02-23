Плющев о финале ОИ Канада – США: «Матч как минимум 4-летия, хоккей высшего уровня. Теперь это две ведущие школы, которые растут на доминировании НХЛ»

Владимир Плющев о финале ОИ Канада – США: матч 4-летия, хоккей высшего уровня.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвел итоги хоккейного турнира Олимпиады -2026. В финальном матче сборная США обыграла Канаду (2:1 ОТ).

– С самого начала Игр в Милане говорил о том, что специалисты не имеют права не смотреть турнир, поскольку нас ждет другой по сравнению с КХЛ хоккей – высшего уровня. Именно такой хоккей мы и увидели.

Сборная Канады в предварительном раунде очень мощно смотрелась – и психологически оказалась не совсем готова к плей-офф. Четвертьфинал с Чехией канадцы прошли на тоненького, еще больше проблем возникло в полуфинале с финнами.

Финал Канада – США стал вершиной этого хоккея, скоростного, агрессивного, нацеленного на атаку. Матч как минимум четырехлетия. В котором американцы выстрадали золото.

– США и Канада в мировом хоккее теперь далеко впереди всех?

– Было бы ошибкой не различать эти две страны – все-таки у их хоккея есть небольшие различия.

Хоккей сборной Канады – более комбинационный, со ставкой на исполнительское мастерство – прежде всего таких звезд, как Макдэвид, Маккиннон, Макар. Кстати, каждый из них чуть-чуть недоработал в решающей смене золотого для США овертайма.

Сборная США – более ровная по составу, играет в более прямой и силовой хоккей, с элементами упрощения.

Теперь это две ведущие школы, которые растут на доминировании НХЛ в мировом хоккее – и извлекают из этого доминирования самые большие преимущества. Вот вам главный итог Олимпиады, – сказал Плющев.