Пакетт пропустит остаток сезона в КХЛ. Форварда «Динамо» прооперирируют в Германии («СЭ»)
Седрик Пакетт пропустит остаток сезона в КХЛ.
По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Динамо» Седрик Пакетт не сыграет в оставшейся части FONBET чемпионата КХЛ. 22 февраля он вылетел в Германию на операцию.
Ранее сообщалось, что у 32-летнего канадца с российским гражданством травма спины, из-за которой он может завершить карьеру.
В нынешнем сезоне FONBET КХЛ Пакетт провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при полезности «минус 2».
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 68 очков в 57 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Сопин смог в похожей ситуации "пристроить" О Делла.