Пакетт пропустит остаток сезона в КХЛ. Форварда «Динамо» прооперирируют в Германии («СЭ»)

Седрик Пакетт пропустит остаток сезона в КХЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Динамо » Седрик Пакетт не сыграет в оставшейся части FONBET чемпионата КХЛ. 22 февраля он вылетел в Германию на операцию.

Ранее сообщалось , что у 32-летнего канадца с российским гражданством травма спины, из-за которой он может завершить карьеру.

В нынешнем сезоне FONBET КХЛ Пакетт провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при полезности «минус 2».

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 68 очков в 57 матчах.

Ожиганов о серии побед «Динамо»: «Рады видеть друг друга, а не обосранными сидеть после поражений»