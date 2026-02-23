  • Спортс
  Спецпредставитель Путина Дмитриев о финале ОИ: «Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой»
197

Спецпредставитель Путина Дмитриев о финале ОИ: «Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой»

Спецпредставитель Путина Дмитриев: сборная США победила свой будущий 52-й штат.

Кирилл Дмитриев – специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами – высказался о победе сборной США на хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии. 

В финале американцы одержали победу над сборной Канады (2:1 ОТ). 

«Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой», – написал Дмитриев в соцсети, комментируя изображение, опубликованное Белым домом, на котором белоголовый орлан атакует канадскую казарку.

Ранее Дмитриев назвал Гренландию и Канаду 51-м и 52-м штатами США. 

О возможном присоединении Гренландии и Канады к США не раз заявлял президент страны Дональд Трамп. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Кирилла Дмитриева
Кирилл Дмитриев
Это просто позор какой-то
Ответ Matador
Это просто позор какой-то
Комментарий скрыт
Ответ Matador
Это просто позор какой-то
Комментарий скрыт
Шутка самосмейка от 23-ей провинции Китая.
Ответ Hayemaker
Шутка самосмейка от 23-ей провинции Китая.
Всего в Китае 34 субъекта провинциального уровня-значит шутка от 35го субъекта)))
Ответ Hayemaker
Шутка самосмейка от 23-ей провинции Китая.
Комментарий скрыт
Это просто днище 🤮🤮🤮, лет 10 назад чтоб кто-то близкий к власти что-то такое изрыгнул, кроме клоуна Жирика, представить невозможно было, а сейчас такая дичь все чаще и чаще звучит, просто ужас, куда катится мир?!
Ответ maksipol
Это просто днище 🤮🤮🤮, лет 10 назад чтоб кто-то близкий к власти что-то такое изрыгнул, кроме клоуна Жирика, представить невозможно было, а сейчас такая дичь все чаще и чаще звучит, просто ужас, куда катится мир?!
Все началось со слегка быдланского "мочить в сортире", дальше твой пресс-секретарь начинает употреблять "размазать печень по асфальту", твой изолгавшийся министр иностранных дел находит еврейскую кровь у Гитлера и "не знает", что Великобритания не сама себя назвала Большой (а не "великой")...
Ответ Michael1969
Все началось со слегка быдланского "мочить в сортире", дальше твой пресс-секретарь начинает употреблять "размазать печень по асфальту", твой изолгавшийся министр иностранных дел находит еврейскую кровь у Гитлера и "не знает", что Великобритания не сама себя назвала Большой (а не "великой")...
Комментарий скрыт
ну как же можно скатиться до такого позора. дипломатия в СССР всегда была образцом корректности и взвешенности, несмотря ни на какие внешнеполитические коллизии. А теперь... Лавров, Дмитриев, Небензя... Громыко в гробу переварачивается
Ответ Alexander62
ну как же можно скатиться до такого позора. дипломатия в СССР всегда была образцом корректности и взвешенности, несмотря ни на какие внешнеполитические коллизии. А теперь... Лавров, Дмитриев, Небензя... Громыко в гробу переварачивается
Опередил, тоже самое хотел написать. Лавров, Небензя, Захарова просто позор нашего дипломатического цеха. Даже в период правления Сталина и разгара холодной войны наши дипломаты не позволяли себе такого поведения. Просто гопота из подворотни!
Ответ Matador
Опередил, тоже самое хотел написать. Лавров, Небензя, Захарова просто позор нашего дипломатического цеха. Даже в период правления Сталина и разгара холодной войны наши дипломаты не позволяли себе такого поведения. Просто гопота из подворотни!
Комментарий скрыт
А потом эти же люди жалуются что их несправедливо отстранили от участия на ОИ.
Ответ Белый офицер
А потом эти же люди жалуются что их несправедливо отстранили от участия на ОИ.
Комментарий скрыт
Ответ Сергеич 56
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Дмитриев, похоже, хозяина сменил. "А мужики-то и не знают", переговорщиком от ВВП его считают...
Ответ Leser
Дмитриев, похоже, хозяина сменил. "А мужики-то и не знают", переговорщиком от ВВП его считают...
А есть ли гарантии, что ВВП ведёт переговоры не чтобы они шли, а чтобы к чему-то пришли?
Как говорят в таких случаях: снизу постучали)
Ответ Николай Ульянов
Как говорят в таких случаях: снизу постучали)
Духом анкориджа завоняло
Вот такие у нас путриоты, за орлана😏
Ответ Заборостроитель
Вот такие у нас путриоты, за орлана😏
Так он и его семья американские граждане. Все честно, они патриоты своей страны, Америки.
Ответ avku
Так он и его семья американские граждане. Все честно, они патриоты своей страны, Америки.
враги подкинули одной из этих женщин в окружение такого заговорщика😅
Путеэнска псевдоэлита вылезла
Смешно слышать это от китайской провинции
Ответ Гранитный камушек в груди
Смешно слышать это от китайской провинции
Комментарий скрыт
Ответ Гранитный камушек в груди
Смешно слышать это от китайской провинции
Конечно пиши ещё ваше мнение важно для нас !
