Спецпредставитель Путина Дмитриев: сборная США победила свой будущий 52-й штат.

Кирилл Дмитриев – специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами – высказался о победе сборной США на хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии.

В финале американцы одержали победу над сборной Канады (2:1 ОТ).

«Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой », – написал Дмитриев в соцсети, комментируя изображение, опубликованное Белым домом, на котором белоголовый орлан атакует канадскую казарку.

Ранее Дмитриев назвал Гренландию и Канаду 51-м и 52-м штатами США.

О возможном присоединении Гренландии и Канады к США не раз заявлял президент страны Дональд Трамп.