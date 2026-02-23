Андрей Светлаков: «Переход в «Трактор» – шаг вперед. Может, в ЦСКА сложился стереотип, что я игрок нижних звеньев. Но плохого слова не скажу – клуб дал мне дорогу»
Форвард «Трактора» Андрей Светлаков высказался об изменении своей роли в «Тракторе» по сравнению с ЦСКА.
29-летний нападающий проводит второй сезон в челябинском клубе. До этого он отыграл 9 лет за армейцев.
– Когда ты уходил из Москвы, президент ЦСКА Есмантович говорил: мол, Светлаков не может получать большие деньги и играть в большинстве. А здесь ты в большинстве. В тебя там не верили?
– Может, сложился стереотип, что я игрок меньшинства, нижних звеньев. Но плохого слова не скажу - тот клуб дал мне дорогу.
Просто в какой-то момент понимаешь, что нужно что-то менять – не только в хоккейном плане, но и в жизни.
– Ты доволен тем, как все повернулось? Все-таки риск при переходе был.
– Да, я все равно доволен. Здесь приобрел новых партнеров, новый опыт. Это шаг вперед, – сказал Светлаков.