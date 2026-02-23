  • Спортс
  • Андрей Светлаков: «Переход в «Трактор» – шаг вперед. Может, в ЦСКА сложился стереотип, что я игрок нижних звеньев. Но плохого слова не скажу – клуб дал мне дорогу»
Андрей Светлаков: «Переход в «Трактор» – шаг вперед. Может, в ЦСКА сложился стереотип, что я игрок нижних звеньев. Но плохого слова не скажу – клуб дал мне дорогу»

Форвард «Трактора» Андрей Светлаков высказался об изменении своей роли в «Тракторе» по сравнению с ЦСКА. 

29-летний нападающий проводит второй сезон в челябинском клубе. До этого он отыграл 9 лет за армейцев. 

– Когда ты уходил из Москвы, президент ЦСКА Есмантович говорил: мол, Светлаков не может получать большие деньги и играть в большинстве. А здесь ты в большинстве. В тебя там не верили?

– Может, сложился стереотип, что я игрок меньшинства, нижних звеньев. Но плохого слова не скажу - тот клуб дал мне дорогу.

Просто в какой-то момент понимаешь, что нужно что-то менять – не только в хоккейном плане, но и в жизни.

– Ты доволен тем, как все повернулось? Все-таки риск при переходе был.

– Да, я все равно доволен. Здесь приобрел новых партнеров, новый опыт. Это шаг вперед, – сказал Светлаков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
