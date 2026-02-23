Андрей Светлаков: в ЦСКА сложился стереотип, что я игрок нижних звеньев.

Форвард «Трактора » Андрей Светлаков высказался об изменении своей роли в «Тракторе» по сравнению с ЦСКА.

29-летний нападающий проводит второй сезон в челябинском клубе. До этого он отыграл 9 лет за армейцев.

– Когда ты уходил из Москвы, президент ЦСКА Есмантович говорил: мол, Светлаков не может получать большие деньги и играть в большинстве. А здесь ты в большинстве. В тебя там не верили?

– Может, сложился стереотип, что я игрок меньшинства, нижних звеньев. Но плохого слова не скажу - тот клуб дал мне дорогу.

Просто в какой-то момент понимаешь, что нужно что-то менять – не только в хоккейном плане, но и в жизни.

– Ты доволен тем, как все повернулось? Все-таки риск при переходе был.

– Да, я все равно доволен. Здесь приобрел новых партнеров, новый опыт. Это шаг вперед, – сказал Светлаков.