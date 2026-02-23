  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Сердце разрывается за Макдэвида. Мы знаем, как много это значило для него». Форвард «Эдмонтона» Хенрик о поражении Канады в финале ОИ
34

«Сердце разрывается за Макдэвида. Мы знаем, как много это значило для него». Форвард «Эдмонтона» Хенрик о поражении Канады в финале ОИ

Адам Хенрик о поражении Канады в финале ОИ: сердце разрывается за Макдэвида.

Нападающий «Эдмонтона» Адам Хенрик прокомментировал поражение сборной Канады от США (1:2 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира.

«Наблюдать за этим гораздо волнительнее, чем играть самому. Было здорово видеть возвращение НХЛ на Олимпийские игры.

Сердце разрывается за Коннора Макдэвида. Мы знаем, как много это значило для него, но теперь все узнали, как много он значит для сборной.

Об этом знали СМИ и жители Канады, но то, что остальной мир это увидел – это что-то особенное», – сказал Хенрик.

Макдэвид признан самым ценным игроком Олимпиады-2026. Форвард сборной Канады стал лучшим бомбардиром с 13 (2+11) очками и «+7» в 6 матчах

Макдэвид проиграл два финала Кубка Стэнли и финал Олимпиады за 3 сезона. У него 1 победа на отрезке – в Турнире 4 наций с решающим голом против США

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoАдам Хенрик
logoЭдмонтон
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoКоннор Макдэвид
logoОлимпиада-2026
logoСборная США по хоккею
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так сам привез...чего уж там
Ответ Splin
Так сам привез...чего уж там
Когда потерял шайбу у ворот сша, там после и макар очка пронес и дальше маккиннон. Вина макдака минимальна.
Ответ Вася Путин
Когда потерял шайбу у ворот сша, там после и макар очка пронес и дальше маккиннон. Вина макдака минимальна.
ну там конечно все отвратно сыграли...Маккиннон так вообще клоун в данном эпизоде
Вся эта истерия вокруг Мака напоминает истерию вокруг Месси когда он сливал финалы за сборную и ему начали делать подарки в виде того что кубок Америки провели в двое больше раз чем должны были , то ещё позорище конечно было , позорище на ЧМ с постоянными пеналями тоже , уверен на все 100% и этого так же доведут до кубка Стенли
Ответ Александр Борисов
Вся эта истерия вокруг Мака напоминает истерию вокруг Месси когда он сливал финалы за сборную и ему начали делать подарки в виде того что кубок Америки провели в двое больше раз чем должны были , то ещё позорище конечно было , позорище на ЧМ с постоянными пеналями тоже , уверен на все 100% и этого так же доведут до кубка Стенли
Не достоин Кубка ?Что вы хотите этим сказать ?
Талантливый трудяга,никакого хейта и хайпа вокруг,речь идёт о том что будет обидно,если он останется без кубков и чашек.
Надеюсь в этом году звезды наконец-то сойдутся!
Ответ niktoo
Не достоин Кубка ?Что вы хотите этим сказать ? Талантливый трудяга,никакого хейта и хайпа вокруг,речь идёт о том что будет обидно,если он останется без кубков и чашек. Надеюсь в этом году звезды наконец-то сойдутся!
А кошаки которые Эдмонтон два раза подряд закрывали не достойны кубка по твоему мнению? Или как это работает? Достоин , побеждай, не выиграл , значит не достоин , что тут думать то , я пишу что админресурс подключат чтобы он забрал КС как лицо лиги вот и всё , хотя сетка до финала конфы для Эдмонтона это уже админресурс , играть каждый год с ЛА и полудохлых Вегасом это вообще смех
Сейчас все силы на арт росс бросит и полегчает, а кубки не его
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о финале ОИ Канада – США: «Матч как минимум 4-летия, хоккей высшего уровня. Теперь это две ведущие школы, которые растут на доминировании НХЛ»
23 февраля, 07:48
Кросби о Макдэвиде на ОИ: «Он сделал все возможное. Вел Канаду за собой, показал невероятный уровень. Мы хотели победить друг для друга, но ради него – особенно»
23 февраля, 03:45
Макдэвид проиграл два финала Кубка Стэнли и финал Олимпиады за 3 сезона. У него 1 победа на отрезке – в Турнире 4 наций с решающим голом против США
22 февраля, 19:35
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
19 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
5 минут назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
52 минуты назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем