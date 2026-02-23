«Сердце разрывается за Макдэвида. Мы знаем, как много это значило для него». Форвард «Эдмонтона» Хенрик о поражении Канады в финале ОИ

Адам Хенрик о поражении Канады в финале ОИ: сердце разрывается за Макдэвида.

Нападающий «Эдмонтона » Адам Хенрик прокомментировал поражение сборной Канады от США (1:2 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира.

«Наблюдать за этим гораздо волнительнее, чем играть самому. Было здорово видеть возвращение НХЛ на Олимпийские игры.

Сердце разрывается за Коннора Макдэвида . Мы знаем, как много это значило для него, но теперь все узнали, как много он значит для сборной.

Об этом знали СМИ и жители Канады, но то, что остальной мир это увидел – это что-то особенное», – сказал Хенрик.

Макдэвид признан самым ценным игроком Олимпиады-2026. Форвард сборной Канады стал лучшим бомбардиром с 13 (2+11) очками и «+7» в 6 матчах

Макдэвид проиграл два финала Кубка Стэнли и финал Олимпиады за 3 сезона. У него 1 победа на отрезке – в Турнире 4 наций с решающим голом против США