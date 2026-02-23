«Сердце разрывается за Макдэвида. Мы знаем, как много это значило для него». Форвард «Эдмонтона» Хенрик о поражении Канады в финале ОИ
Нападающий «Эдмонтона» Адам Хенрик прокомментировал поражение сборной Канады от США (1:2 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира.
«Наблюдать за этим гораздо волнительнее, чем играть самому. Было здорово видеть возвращение НХЛ на Олимпийские игры.
Сердце разрывается за Коннора Макдэвида. Мы знаем, как много это значило для него, но теперь все узнали, как много он значит для сборной.
Об этом знали СМИ и жители Канады, но то, что остальной мир это увидел – это что-то особенное», – сказал Хенрик.
Макдэвид признан самым ценным игроком Олимпиады-2026. Форвард сборной Канады стал лучшим бомбардиром с 13 (2+11) очками и «+7» в 6 матчах
Макдэвид проиграл два финала Кубка Стэнли и финал Олимпиады за 3 сезона. У него 1 победа на отрезке – в Турнире 4 наций с решающим голом против США
Талантливый трудяга,никакого хейта и хайпа вокруг,речь идёт о том что будет обидно,если он останется без кубков и чашек.
Надеюсь в этом году звезды наконец-то сойдутся!