Министр войны США об игре Хеллибака в финале ОИ: «Теперь у нас есть и министр обороны»

Министр войны США о Хеллибаке в финале ОИ: теперь у нас есть и министр обороны.

Министр войны США Пит Хегсет прокомментировал игру голкипера Коннора Хеллибака в финале олимпийского хоккейного турнира против Канады (2:1 ОТ).

Американский вратарь отразил 41 из 42 бросков в створ ворот. В шести матчах на Олимпиаде он одержал шесть побед при 95,6% сэйвов.

«Теперь у нас есть министр войны и министр обороны!» – написал Хегсет.

Хеллибак выдал матч жизни. Именно вратарь взял золото для США