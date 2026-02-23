  • Спортс
  Министр войны США об игре Хеллибака в финале ОИ: «Теперь у нас есть и министр обороны»
55

Министр войны США об игре Хеллибака в финале ОИ: «Теперь у нас есть и министр обороны»

Министр войны США о Хеллибаке в финале ОИ: теперь у нас есть и министр обороны.

Министр войны США Пит Хегсет прокомментировал игру голкипера Коннора Хеллибака в финале олимпийского хоккейного турнира против Канады (2:1 ОТ).

Американский вратарь отразил 41 из 42 бросков в створ ворот. В шести матчах на Олимпиаде он одержал шесть побед при 95,6% сэйвов.

«Теперь у нас есть министр войны и министр обороны!» – написал Хегсет.

Хеллибак выдал матч жизни. Именно вратарь взял золото для США

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Пита Хегсета
logoКоннор Хеллибак
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
Политика
logoСборная США по хоккею
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
logoВиннипег
logoНХЛ
соцсети
55 комментариев
Комменты на спортсе читает министр войны
а зам по переворотам и начальник по отлову президентов чо сказал?
Ответ Max Volkov
а зам по переворотам и начальник по отлову президентов чо сказал?
У вас есть шанс на олимпийское золото. Надо всего лишь стать 52-м штатом.
Ответ Max Volkov
а зам по переворотам и начальник по отлову президентов чо сказал?
Обычно он говорит "Нас беспокоит...". И это плохо для кого-то.
Зато это самое честное название должности министра за всю историю США, ведь в обороне своих границ они никогда не участвовали
Ответ Любитель побеждать
Зато это самое честное название должности министра за всю историю США, ведь в обороне своих границ они никогда не участвовали
Комментарий скрыт
Ответ Любитель побеждать
Зато это самое честное название должности министра за всю историю США, ведь в обороне своих границ они никогда не участвовали
Да или подошло бы ещё министр нападения)))
Вратарь, конечно, ТОП. Но что бы говорили они все, попади канадцы пару раз в уже практически пустые ворота (помню минимум два таких момента)?
Ответ Arche
Вратарь, конечно, ТОП. Но что бы говорили они все, попади канадцы пару раз в уже практически пустые ворота (помню минимум два таких момента)?
По потенциалу, Канада обязана была побеждать, невзирая ни на вратарские подвиги, ни даже на отсутствие Кросби. Они этот потенциал не использовали, и это явно не проблемы американцев)
Ответ Arche
Вратарь, конечно, ТОП. Но что бы говорили они все, попади канадцы пару раз в уже практически пустые ворота (помню минимум два таких момента)?
а что бы все говорили если канадцы 2 матча подряд не отскочили? В финале не вышло
В цвет заявляют, что готовят новые войны, и не парятся.
Ответ Всё такЪ
В цвет заявляют, что готовят новые войны, и не парятся.
Лучше говорить, что ни на кого не нападем и нападать!
Ответ xm
Лучше говорить, что ни на кого не нападем и нападать!
Не лучше, а кто так говорил?
"Министр обороны" - это прозвище Рода Лэнгуэя - два "Норриса", между прочим.
Министерство войны ;)) прям как в книге одного известного автора. Война - это мир! ;))
Ответ Serh08
Министерство войны ;)) прям как в книге одного известного автора. Война - это мир! ;))
там министерство правды было
Ответ yakov petrov
там министерство правды было
Там за войну отвечало министерство мира. Всего было 4 министерства
У них реально министр войны должность называется??? Офигеть!
Ответ Евгений Сметанин
У них реально министр войны должность называется??? Офигеть!
Неа. Официально министр обороны. Они просто таблички перевешивают. Конгресс на переименования денег не дал.
В целом это тот же воук, только наоборот.
Ответ Евгений Сметанин
У них реально министр войны должность называется??? Офигеть!
Тут кривой перевод. Вообще то он "военный министр"
Хеллибак - красавец, стена. Заслужил все почести своей игрой на этой Олимпиаде
ща подойдет и министр импортозамещения — сделаем канаду американской эгейн)
