Назаров о поражении Канады от США в финале ОИ: «Выиграл сильнейший. Если не забиваешь в пустые ворота, то вряд ли победишь в решающей встрече»
Бывший тафгай и тренер Андрей Назаров высказался о поражении сборной Канады от США (1:2 ОТ) в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026.
«Олимпиада осталась позади, в финале выиграл сильнейший. Если ты не забиваешь в пустые ворота, то вряд ли победишь в решающей встрече на Олимпийских играх.
В КХЛ продолжается регулярный чемпионат, постепенно начинаем готовиться к розыгрышу Кубка Гагарина. Конечно, болельщики соскучились по плей-офф, где каждый матч и каждая серия получаются особенными. В целом все участники плей-офф уже ясны, остаются лишь небольшие нюансы.
Настроение у людей поднимается, в Москву постепенно приходит не только календарная, но и кубковая весна. Поздравляю всех с праздником!» – сказал Назаров.
Назаров об ОИ: «Видим избиение Канадой младенцев – чемпион уже понятен. Россия могла бы составить реальную конкуренцию»
Назаров-то ненастоящий)))