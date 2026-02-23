  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Назаров о поражении Канады от США в финале ОИ: «Выиграл сильнейший. Если не забиваешь в пустые ворота, то вряд ли победишь в решающей встрече»
10

Назаров о поражении Канады от США в финале ОИ: «Выиграл сильнейший. Если не забиваешь в пустые ворота, то вряд ли победишь в решающей встрече»

Андрей Назаров о поражении Канады от США в финале ОИ: выиграл сильнейший.

Бывший тафгай и тренер Андрей Назаров высказался о поражении сборной Канады от США (1:2 ОТ) в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026. 

«Олимпиада осталась позади, в финале выиграл сильнейший. Если ты не забиваешь в пустые ворота, то вряд ли победишь в решающей встрече на Олимпийских играх.

В КХЛ продолжается регулярный чемпионат, постепенно начинаем готовиться к розыгрышу Кубка Гагарина. Конечно, болельщики соскучились по плей-офф, где каждый матч и каждая серия получаются особенными. В целом все участники плей-офф уже ясны, остаются лишь небольшие нюансы.

Настроение у людей поднимается, в Москву постепенно приходит не только календарная, но и кубковая весна. Поздравляю всех с праздником!» – сказал Назаров.

Назаров об ОИ: «Видим избиение Канадой младенцев – чемпион уже понятен. Россия могла бы составить реальную конкуренцию»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Назаров
logoКХЛ
logoСборная США по хоккею
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЧемпионат.com
logoОлимпиада-2026
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А как же"Сейчас непростое время, те же американцы на слабых ставят крест, а с сильными садятся за стол и разговаривают. Так было испокон веков: сильный «съедает» слабого. Нам в России, чтобы продолжать быть сильными, надо еще сильнее сплотиться вокруг национального лидера и встать плечом друг к другу. Победа будет за нами"...
Назаров-то ненастоящий)))
Ответ Сергей Круг
А как же"Сейчас непростое время, те же американцы на слабых ставят крест, а с сильными садятся за стол и разговаривают. Так было испокон веков: сильный «съедает» слабого. Нам в России, чтобы продолжать быть сильными, надо еще сильнее сплотиться вокруг национального лидера и встать плечом друг к другу. Победа будет за нами"... Назаров-то ненастоящий)))
Настроение у людей понимается. Ещё быстрее, чем растут цены).
Ответ Сергей Круг
А как же"Сейчас непростое время, те же американцы на слабых ставят крест, а с сильными садятся за стол и разговаривают. Так было испокон веков: сильный «съедает» слабого. Нам в России, чтобы продолжать быть сильными, надо еще сильнее сплотиться вокруг национального лидера и встать плечом друг к другу. Победа будет за нами"... Назаров-то ненастоящий)))
Канаде надо было сплотиться в единый бронекулак вокруг своего национального лидера - объяснил причины поражения Назаров
Это не Назаров. Нет его коронного: "обьеденившись в единый мощный кулак вокруг национального лидера" (С).😂
Ответ Максим Седов
Это не Назаров. Нет его коронного: "обьеденившись в единый мощный кулак вокруг национального лидера" (С).😂
Он уже давно отказался от этой парадигмы. У сплочения вокруг лидера тоже есть границы, исходя из соображений безопасности и социальной дистанции. До этой черты российский народ уже дошел, а дальше не пустят)
Если переключиться с матча КХЛ на финал ОИ, то в моменте можно ослепнуть от великолепия. Это как после долгого сидения в подземелье выйти на улицу).
Перестал говорить про национального лидера и непростое время. Пересел на плей-офф кхл
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Каменский о финале ОИ Канада – США: «Матч высочайшего уровня, красивый атакующий хоккей. Именно на такой игре надо учиться новому поколению наших хоккеистов»
23 февраля, 06:45
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
18 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
4 минуты назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
51 минуту назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем