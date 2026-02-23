Назаров о поражении Канады от США в финале ОИ: «Выиграл сильнейший. Если не забиваешь в пустые ворота, то вряд ли победишь в решающей встрече»

Андрей Назаров о поражении Канады от США в финале ОИ: выиграл сильнейший.

Бывший тафгай и тренер Андрей Назаров высказался о поражении сборной Канады от США (1:2 ОТ) в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026.

«Олимпиада осталась позади, в финале выиграл сильнейший. Если ты не забиваешь в пустые ворота, то вряд ли победишь в решающей встрече на Олимпийских играх.

В КХЛ продолжается регулярный чемпионат, постепенно начинаем готовиться к розыгрышу Кубка Гагарина. Конечно, болельщики соскучились по плей-офф, где каждый матч и каждая серия получаются особенными. В целом все участники плей-офф уже ясны, остаются лишь небольшие нюансы.

Настроение у людей поднимается, в Москву постепенно приходит не только календарная, но и кубковая весна. Поздравляю всех с праздником!» – сказал Назаров.

Назаров об ОИ: «Видим избиение Канадой младенцев – чемпион уже понятен. Россия могла бы составить реальную конкуренцию»