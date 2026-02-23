Каменский о финале ОИ Канада – США: «Матч высочайшего уровня, красивый атакующий хоккей. Именно на такой игре надо учиться новому поколению наших хоккеистов»
Валерий Каменский о финале США – Канада: игра высочайшего уровня.
Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о победе сборной США над Канадой (2:1 ОТ) в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026.
«Обе команды заслуживают золотых медалей Олимпийских игр, но, к сожалению, побеждает только сильнейший. Сегодня больше повезло американцам.
Игра была высочайшего уровня. Обе команды показали красивый атакующий хоккей, и, думаю, он понравился всему хоккейному миру.
Именно на такой игре надо учиться новому поколению наших хоккеистов», – сказал Каменский.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: РИА Новости
