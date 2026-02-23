  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Каменский о финале ОИ Канада – США: «Матч высочайшего уровня, красивый атакующий хоккей. Именно на такой игре надо учиться новому поколению наших хоккеистов»
34

Каменский о финале ОИ Канада – США: «Матч высочайшего уровня, красивый атакующий хоккей. Именно на такой игре надо учиться новому поколению наших хоккеистов»

Валерий Каменский о финале США – Канада: игра высочайшего уровня.

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о победе сборной США над Канадой (2:1 ОТ) в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026. 

«Обе команды заслуживают золотых медалей Олимпийских игр, но, к сожалению, побеждает только сильнейший. Сегодня больше повезло американцам.

Игра была высочайшего уровня. Обе команды показали красивый атакующий хоккей, и, думаю, он понравился всему хоккейному миру.

Именно на такой игре надо учиться новому поколению наших хоккеистов», – сказал Каменский. 

Валерий Каменский: «Олимпиаду не смотрю, слежу за КХЛ. Если ни за кого не болеешь, какой может быть интерес?»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: РИА Новости
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoКХЛ
детский хоккей
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная США по хоккею
logoНХЛ
logoВалерий Каменский
РИА Новости
logoОлимпиада-2026
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
16 февраля, 17:41
Валерий Каменский: «Олимпиаду не смотрю, слежу за КХЛ. Если ни за кого не болеешь, какой может быть интерес?»
Ответ Б.И.С.
16 февраля, 17:41 Валерий Каменский: «Олимпиаду не смотрю, слежу за КХЛ. Если ни за кого не болеешь, какой может быть интерес?»
Так Камен не смотрел Олимпиаду, он смотрел финал.
Ответ гилберт
Так Камен не смотрел Олимпиаду, он смотрел финал.
Помню как ребенком увидел Нагано 98 и Буре. Влюбился в этот спорт.
Как можно лишать детей возможности видеть такое, не понимаю.
Екко это конечно хорошо, но у всех возможности и родители разные. Не все могут себе позволить
Они все врут что не смотрят. А потом утверждают обратное! Финал это круто было!🤣🤣🤣🙈🙈🙈
Ротенберг негодует!!! А как же система???
Под одеялом смотрел что ли?😏
До 2022 года наши юниоры и молодежка на равных играли с канадцами и американцами. Юниоры дошли до финала в 2021 году. В том же году вообще выиграли кубок Грецки-Глинки. Так что, "нас и здесь неплохо кормят". Надо только, чтобы Россию вернули к соревнованиям.
Сознается ли Фетисов, что он тоже финал смотрел?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о победе сборной США на ОИ-2026: «Торжество хоккея, где заметную роль играют русские парни. Они во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ»
23 февраля, 05:22
Михайлов о матче Канада – США: «Прекрасный финал по содержанию и мастерству. Эти команды хотят, чтобы Россия участвовала в ОИ и ЧМ, а остальные против»
23 февраля, 05:10
Плющев об ОИ: «Полуфинал США – Словакия показал, что между НХЛ и КХЛ пропасть. Мы отстали практически везде – в подготовке, анализе, ведении игры»
23 февраля, 03:58
Мэттьюс о победе США на ОИ-2026: «Этого пришлось ждать слишком долго. Мы приехали сюда за золотом – и мы его выиграли»
22 февраля, 21:47
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
17 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
3 минуты назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
50 минут назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем