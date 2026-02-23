  • Спортс
  • Шнякин о США – Канада в финале ОИ: «Рад, что российский зритель не увлекался разговорами о «пендосии» и «околопендосии», а оценивал игру. Хоккей высшего уровня, круто»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мнением о финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. В решающем матче США победили Канаду (2:1 ОТ).

«*Пост про крутость финала хоккейной Олимпиады*. Пройти мимо сложно :)

Ну, правда круто. А еще рад, что российский зритель, классно разбирающийся в хоккее, игру оценивал, а не увлекался разговорами о «пендосии», «околопендосии» и т. д.

Хоккей был действительно высшего уровня. Под соответствующий комментарий, кстати», – написал Шнякин.

Американцы были готовы выдержать все – и справились. Но Канада играла восхитительно

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
"зритель не увлекался разговорами о «пендосии» и «околопендосии», поэтому это сделаю я"
Ответ mister winegar
"зритель не увлекался разговорами о «пендосии» и «околопендосии», поэтому это сделаю я"
Их на Газпром ТВ похоже реально накачивают политикой по полной. Я вот смотрю ОККО. Г. ТВ включаю на отдельные матчи только и часто без звука, а передачи смотрю в ВК/ютуб, от тех людей которые к политике не привязаны.
И финал США-Канада посмотрел с огромным удовольствием, без всякой политики, чисто хоккей высочайшего уровня, который держал в напряжении всю игру, это было очень круто!
Ответ mister winegar
"зритель не увлекался разговорами о «пендосии» и «околопендосии», поэтому это сделаю я"
Ведь для пендосии на Матч тв, есть передача Есть тема!😁😁😁
Адекватный зритель все 17 дней наслаждался спортом, а не разговорами об "околопендосии".
Кто хотел - получил истинное удовольствие от игр, и тем более от вчерашнего финала. У кого "пиндосия" головного мозга, тем соболезную)
не увлекался разговорами о «пендосии», «околопендосии.
..
Так это в твоей голове было)
При этом на телеканале твоего работодателя Газпрома, уже не один год существует политическое ток-шоу соловьевского типа мимикрирующая под спортивное обсуждение. Ты про это ничего сказать не хочешь? Или боишься, что дядя Лёша с работы погонит с волчьим билетом а то и иноагентским статусом?
Ответ Mishazakamsk5
При этом на телеканале твоего работодателя Газпрома, уже не один год существует политическое ток-шоу соловьевского типа мимикрирующая под спортивное обсуждение. Ты про это ничего сказать не хочешь? Или боишься, что дядя Лёша с работы погонит с волчьим билетом а то и иноагентским статусом?
Вот вот есть тема гвно из гвн
Главное транслировал ОККО с топовым комментарием без этих недопрофи с матча. ОККО красавцы, большое спасибо! Образцовая работа
Ответ goddamn2
Главное транслировал ОККО с топовым комментарием без этих недопрофи с матча. ОККО красавцы, большое спасибо! Образцовая работа
Смотрел только хоккей и топовым комментированием назвать это сложно. Когда в паре были бывшие хоккеисты, то от происходящего на льду часто отвлекались (всякие рассказы, байки и т д).
Фёдоров как всегда много умничал.
Голованов прошлый век. Роман ЙОЗИ.
Казанский в стиле Черданцев постоянно орал и к фамилиям зачем-то добавлял мягкий знак. Айкель, Гюнцель.
Студии абсолютно неинтересные, одна банальщина, кроме разборов Конобрия.

Если бы ОИ показывали сторонние источники, точно не было бы хуже.
+ в сам Милан отправились большинсто журналистов, которые в конкретном виде спорта мало чего понимают.
Образцовой работой назвать такое очень сложно
Ответ nikitosdaipoltos
Смотрел только хоккей и топовым комментированием назвать это сложно. Когда в паре были бывшие хоккеисты, то от происходящего на льду часто отвлекались (всякие рассказы, байки и т д). Фёдоров как всегда много умничал. Голованов прошлый век. Роман ЙОЗИ. Казанский в стиле Черданцев постоянно орал и к фамилиям зачем-то добавлял мягкий знак. Айкель, Гюнцель. Студии абсолютно неинтересные, одна банальщина, кроме разборов Конобрия. Если бы ОИ показывали сторонние источники, точно не было бы хуже. + в сам Милан отправились большинсто журналистов, которые в конкретном виде спорта мало чего понимают. Образцовой работой назвать такое очень сложно
Хз, Казанский, как по мне, отлично комментит. Про аналитику это спорно, но я скажу за себя - я ее никогда не смотрел и не смотрю. У нас что раньше, что сейчас аналитику делать просто не умеют и никогда не умели! Ни по подаче, ни по спецам. Никак. И дело не только в хоккее, но и в футболе тоже. Это тупо даже неинтересно смотреть
Так не Первый и МатчТв показывали же. Поэтому и хоккей во главе угла
Великолепный матч и не только финал, жаль, что до этого НХЛ решила пропускать игры, это было глупо и неправильно.
Ответ Real_v_dushe
Великолепный матч и не только финал, жаль, что до этого НХЛ решила пропускать игры, это было глупо и неправильно.
а у нас во время этого матча назначили игры в кхл....
Ответ $-AGROHIM-$
а у нас во время этого матча назначили игры в кхл....
А Шнякин во время этого матча комментировал финал по футзалу😁🤷🏼‍♂️
О, еще одна затычка в каждой бочке))
Рад, что на матч ТВ не комментировали
Ответ avcgloronalduMU
Рад, что на матч ТВ не комментировали
Согласен кстати. Мне понравились комментаторы на ОККО. Особенно прикольно было услышать Менга(хотя давно уже за 36 не слежу). Очень хорошо разбирается в НХЛ и толково комментит. Николишин удивил. Обычно бывшие профи немногословны и говорят как-то неуверенно, а он прям очень неплох как второй. И моменты интересные подмечал и в целом органично с Казанским отработал
Ну как не лизнуть американского барина. Смердяковщина.
