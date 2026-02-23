Шнякин о США – Канада в финале ОИ: «Рад, что российский зритель не увлекался разговорами о «пендосии» и «околопендосии», а оценивал игру. Хоккей высшего уровня, круто»
Шнякин о США – Канада в финале ОИ: зрители не увлекались разговорами о «пендосии».
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мнением о финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. В решающем матче США победили Канаду (2:1 ОТ).
«*Пост про крутость финала хоккейной Олимпиады*. Пройти мимо сложно :)
Ну, правда круто. А еще рад, что российский зритель, классно разбирающийся в хоккее, игру оценивал, а не увлекался разговорами о «пендосии», «околопендосии» и т. д.
Хоккей был действительно высшего уровня. Под соответствующий комментарий, кстати», – написал Шнякин.
Американцы были готовы выдержать все – и справились. Но Канада играла восхитительно
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И финал США-Канада посмотрел с огромным удовольствием, без всякой политики, чисто хоккей высочайшего уровня, который держал в напряжении всю игру, это было очень круто!
Кто хотел - получил истинное удовольствие от игр, и тем более от вчерашнего финала. У кого "пиндосия" головного мозга, тем соболезную)
..
Так это в твоей голове было)
Фёдоров как всегда много умничал.
Голованов прошлый век. Роман ЙОЗИ.
Казанский в стиле Черданцев постоянно орал и к фамилиям зачем-то добавлял мягкий знак. Айкель, Гюнцель.
Студии абсолютно неинтересные, одна банальщина, кроме разборов Конобрия.
Если бы ОИ показывали сторонние источники, точно не было бы хуже.
+ в сам Милан отправились большинсто журналистов, которые в конкретном виде спорта мало чего понимают.
Образцовой работой назвать такое очень сложно