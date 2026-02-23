Шнякин о США – Канада в финале ОИ: «Рад, что российский зритель не увлекался разговорами о «пендосии» и «околопендосии», а оценивал игру. Хоккей высшего уровня, круто»

Шнякин о США – Канада в финале ОИ: зрители не увлекались разговорами о «пендосии».

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мнением о финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. В решающем матче США победили Канаду (2:1 ОТ).

«*Пост про крутость финала хоккейной Олимпиады*. Пройти мимо сложно :)

Ну, правда круто. А еще рад, что российский зритель, классно разбирающийся в хоккее, игру оценивал, а не увлекался разговорами о «пендосии», «околопендосии» и т. д.

Хоккей был действительно высшего уровня. Под соответствующий комментарий, кстати», – написал Шнякин.

Американцы были готовы выдержать все – и справились. Но Канада играла восхитительно