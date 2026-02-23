Даути о поражении Канады в финале ОИ: «Серебро – не то, зачем мы приехали. В финале были чертовски хороши. Просто великолепны, особенно в последние 40 минут»
Дрю Даути о поражении Канады в финале ОИ: мы были просто великолепны.
Защитник сборной Канады Дрю Даути высказался о поражении команды в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026 с США (1:2 ОТ).
«Для меня это была одна из лучших игр в исполнении моей команды за все время карьеры. Думаю, что сегодня мы были просто великолепны. Особенно в последние 40 минут.
Мы получили серебряные медали, но это не то, зачем мы сюда приехали. Я действительно считаю, что в финале мы были чертовски хороши. Думал, что все сложится иначе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Даути.
