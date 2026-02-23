  • Спортс
11

Даути о поражении Канады в финале ОИ: «Серебро – не то, зачем мы приехали. В финале были чертовски хороши. Просто великолепны, особенно в последние 40 минут»

Дрю Даути о поражении Канады в финале ОИ: мы были просто великолепны.

Защитник сборной Канады Дрю Даути высказался о поражении команды в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026 с США (1:2 ОТ). 

«Для меня это была одна из лучших игр в исполнении моей команды за все время карьеры. Думаю, что сегодня мы были просто великолепны. Особенно в последние 40 минут. 

Мы получили серебряные медали, но это не то, зачем мы сюда приехали. Я действительно считаю, что в финале мы были чертовски хороши. Думал, что все сложится иначе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Даути. 

А могли с Кросби присоединиться к Третьяку, Рагулину, Фирсову, Кузькину, Давыдову, став 3-кратными олимпиониками...
Ответ klimkamnev
А могли с Кросби присоединиться к Третьяку, Рагулину, Фирсову, Кузькину, Давыдову, став 3-кратными олимпиониками...
Хомутова забыл
А где Монтур, Добсон, Чикран. Этот хоть от синей может приложиться. Помните Уэбера на Олимпиаде? Как он нас уничтожал.. Да и не только нас. А тут Макар понятно но он полузащитник. А Санхейм, Тейвз это что 🤔. Почему престарелый Даути поехал?
Ответ igor nn
А где Монтур, Добсон, Чикран. Этот хоть от синей может приложиться. Помните Уэбера на Олимпиаде? Как он нас уничтожал.. Да и не только нас. А тут Макар понятно но он полузащитник. А Санхейм, Тейвз это что 🤔. Почему престарелый Даути поехал?
На удивление старый Дрюня был даже лучше всяких Параек, Тоевзов и Харлей вместе взятых. 😬
Ответ борецЗАнеСправедливость
На удивление старый Дрюня был даже лучше всяких Параек, Тоевзов и Харлей вместе взятых. 😬
Так а в чем были ошибки Парайко?
Не были вы чертовски хороши, Дрю. И не только в финале, а вообще в плей-офф. На этой Олимпиаде Канада не была монстром, хотя состав к этому располагал.
Ответ t0ni12
Не были вы чертовски хороши, Дрю. И не только в финале, а вообще в плей-офф. На этой Олимпиаде Канада не была монстром, хотя состав к этому располагал.
Очень плохая была сборная Канады, согласен. Нырки, актерское мастерство, судейские скандалы. Был бы очень плохой чемпион с таким шлейфом. Хорошо, что американцы обыграли
Ответ t0ni12
Не были вы чертовски хороши, Дрю. И не только в финале, а вообще в плей-офф. На этой Олимпиаде Канада не была монстром, хотя состав к этому располагал.
Не надо путать результат с игрой!
Да, иногда были провалы, как в конце матча с чехами, когда канадцы в зону войти не могли и их спас случайный гол, было несправедливое удаление в матче с финнами, но большую часть времени, а в финале весь матч игра была феерическая!
