Даути о поражении Канады в финале ОИ: «Серебро – не то, зачем мы приехали. В финале были чертовски хороши. Просто великолепны, особенно в последние 40 минут»

Дрю Даути о поражении Канады в финале ОИ: мы были просто великолепны.

Защитник сборной Канады Дрю Даути высказался о поражении команды в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026 с США (1:2 ОТ).

«Для меня это была одна из лучших игр в исполнении моей команды за все время карьеры. Думаю, что сегодня мы были просто великолепны. Особенно в последние 40 минут.

Мы получили серебряные медали, но это не то, зачем мы сюда приехали. Я действительно считаю, что в финале мы были чертовски хороши. Думал, что все сложится иначе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Даути.