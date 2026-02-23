Иванов из СКА, Тодд и Мищенко – игроки недели в КХЛ. Поляков – лучший новичок

Сергей Иванов, Нэйтан Тодд и Иван Мищенко – игроки недели в КХЛ.

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Вратарем недели стал Сергей Иванов из СКА. Он отразил 100% бросков в матчах с «Салаватом Юлаевым» (4:0) и ЦСКА (3:0).

Защитником недели назван Иван Мищенко . У игрока «Амура» 5 (2+3) очка за 4 игры при полезности «плюс 4».

Лучшим нападающим стал Нэйтан Тодд из «Ак Барса». Форвард набрал 5 (3+2) очков за 3 матча.

Новичком недели назван 21-летний форвард СКА Матвей Поляков . На его счету 2 (1+1) очка в 3 матчах FONBET КХЛ.