Губерниев о победе сборной США на ОИ-2026: «Торжество хоккея, где заметную роль играют русские парни. Они во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ»

Дмитрий Губерниев: русские парни из НХЛ помогли США выиграть ОИ.

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о вкладе российских игроков НХЛ в победу сборной США на ОИ-2026. В финале американцы обыграли сборную Канады (2:1 ОТ).

– Очень упорный финал, американцы молодцы, дожали канадцев. Это очень значимая для них победа, первая за десятилетия после того, как они нас обыграли. Кто‑то скажет: «Раз в год и палка стреляет», или, может, раз в 50 лет.

Но это торжество американского хоккея, где заметную роль играют русские парни, которые во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ .

– Американцы во время празднования чемпионства вывезли на лед джерси трагически погибшего Джонни Годро и пригласили его детей. Как оцените такой жест?

– Они настоящая команда, один за всех и все за одного, нам даже совершенно не зазорно будет у них этому поучиться. Молодцы, - сказал Губерниев.

Сборная США сделала хит для истории хоккея. Новая победа на века!