  • Губерниев о победе сборной США на ОИ-2026: «Торжество хоккея, где заметную роль играют русские парни. Они во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ»
74

Губерниев о победе сборной США на ОИ-2026: «Торжество хоккея, где заметную роль играют русские парни. Они во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ»

Дмитрий Губерниев: русские парни из НХЛ помогли США выиграть ОИ.

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о вкладе российских игроков НХЛ в победу сборной США на ОИ-2026. В финале американцы обыграли сборную Канады (2:1 ОТ). 

– Очень упорный финал, американцы молодцы, дожали канадцев. Это очень значимая для них победа, первая за десятилетия после того, как они нас обыграли. Кто‑то скажет: «Раз в год и палка стреляет», или, может, раз в 50 лет.

Но это торжество американского хоккея, где заметную роль играют русские парни, которые во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ.

– Американцы во время празднования чемпионства вывезли на лед джерси трагически погибшего Джонни Годро и пригласили его детей. Как оцените такой жест?

– Они настоящая команда, один за всех и все за одного, нам даже совершенно не зазорно будет у них этому поучиться. Молодцы, - сказал Губерниев. 

Сборная США сделала хит для истории хоккея. Новая победа на века!

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
А почему они канадцам не помогли?Они с ними же тоже конкурируют?
Ответ Сергей Круг
А почему они канадцам не помогли?Они с ними же тоже конкурируют?
Потому что Губерниева лечить надо, причём в очень хорошем стационаре, несёт всё подряд, то ли к бутылке прикладывается, то ли таблетки не принимает прописанные врачом, иначе как объяснить подобную ахинею из его рта)
Ответ Сергей Круг
А почему они канадцам не помогли?Они с ними же тоже конкурируют?
Потому что США всегда были нашими друзьями и братьями, а Канада выдуманное искусственное образование
Это не лечится
Ответ Volgogradets
Это не лечится
Комментарий скрыт
Ответ Петрович
Комментарий скрыт
Сами то читали? Он говорит поучится командному духу. Ага, а мы лаптем щи хлебаем и не знаем, что это такое. И такой бред в каждой фразе: превосходство американского хоккея, хотя команды в один хоккей играют, американцы додавили - хотя давили как раз канадцы. Просто нес бессмыслицу.
Как же он отвратителен в своей всеядной активности за пределами репортажей. Приспособленец и перевертыш! Вползает в каждую щель ради саморекламы.
Ответ vp78ms7jcc
Как же он отвратителен в своей всеядной активности за пределами репортажей. Приспособленец и перевертыш! Вползает в каждую щель ради саморекламы.
Просто клоун какой-то 🤦
я кажется понял, какая национальная черта россиян при Путине - примазываться. Вы знали, что это Россия сохранила государственность Венесуэлы? Ну да, в 2026 году, когда США выкрали Мадуро и посадили на трон в Венесуэле свою марионетку, это, оказывается, по словам Марии Захаровой Россия так спасла государственность Венесуэлы. Щас еще Иран спасем.

Хвича-то наш, слышали? Без нас бы щас хинкали лепил, бездарь неблагодарный, вот так.

Америкосы-то только благодаря нам на ОИ победили, куда им без нас, бедолагам лапотным? Правда, непонятно, почему русские легионеры в США делают американцев сильнее, а в России иностранные легионеры нашим кудесникам мяча только мешают. Но, уверен, мудрый министр спорта разъяснит этот парадокс.

Где были бы ваши ауди и бмв без РУССКОГО газа? То-то. Тут правда тоже непонятки пока, потому что у Автоваза русский газ был и есть, но почему-то не помогает пока.
Роман Борисович и Владимир Владимирович придумали НХЛ и Олимпиаду
Всеми процессами в мире, как известно, рулят русские парни. У них только внутри своей страны не очень получается. В чемпионате "вверни русского куда он не вворачивается" Губерниев претендует на призовое место.
Почему они тогда наши нашим не помогают
Губешлеп отъехал
Неудивительно, что его освистывают
На матч тв остались одни обдолбики с чвс, которых на раз перекроет интершум?
Губа похоже на пост Третьяка метит,если с Вяльбе не выгорит)))До чего же мерзкий персонаж,а ведь был интересен когда-то в комментировании гребли.
Старая песня про русский след в чужих успехах и достижениях всегда какая-то немного жалкая. Вот этот уехал из России и основал Гугл, а у этого мама русская, тому помогли русские инженеры и айтишники, а американцы ничего бы не смогли без конкуренции с нашими.
Ребята, а может вопрос как-то по-другому надо ставить? А почему этот реализовал себя не в России, а в США? А почему женщины мечтают выйти замуж за иностранцев и уезжают рожать детей за границу? Почему российские стартапы не выстреливают? А почему нас отстранили от Олимпиады и мы не смогли конкурировать с американцами здесь?
Новые возможности открываются только если искать причины в себе, а не примазываться к чужим победам.
