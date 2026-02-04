  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Вашингтон» уступил «Филадельфии», «Тампа» одолела «Баффало», «Айлендерс» победили «Питтсбург», «Эдмонтон» проиграл «Торонто»
252

НХЛ. «Вашингтон» уступил «Филадельфии», «Тампа» одолела «Баффало», «Айлендерс» победили «Питтсбург», «Эдмонтон» проиграл «Торонто»

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» уступил «Филадельфии» (2:4), «Тампа» одолела «Баффало» (4:3 ОТ), «Айлендерс» победили «Питтсбург» (5:4 ОТ), «Анахайм» оказался сильнее «Сиэтла» (4:2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’’
результаты матчей
logoНХЛ
logoКаролина
logoВашингтон
logoАнахайм
logoФиладельфия
logoОттава
logoЭдмонтон
logoКоламбус
logoАйлендерс
logoСиэтл
logoТампа-Бэй
logoНью-Джерси
logoБаффало
logoПиттсбург
logoТоронто
252 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кучеров 1+3 , 90е очко ✅
Ответ Кефтеме
Кучеров 1+3 , 90е очко ✅
Вторую игру подряд, до колорадского остался один шаг и пять до нефтяного Мака, тот пока не блещет в игре)
Ответ Кефтеме
Кучеров 1+3 , 90е очко ✅
Там ещё и +31
Давно не выкладывал свежих обновлений про обмен Артемия Панарина

❗️ При этом уже в среду (через сутки) вступит в силу «запрет на обмены» связанный с Олимпиадой, который продлится до 23 февраля!

📣 Винс Меркольяно (The Athletic) один из источников максимально близких к «Рейнджерс»

Ситуация с обменом Панарина накаляется. Есть список из 6 команд, участвующих в переговорах или смотрятся наиболее вероятно на сегодня:

• «Флорида» или «Тампа Бэй» – лучший выбор и вариант для самого Панарина, если с ними удастся договориться по продлению контракта

• «Каролина» и «ЛА Кингз» – имеют наилучшее положение с потолком зарплат (из сильных команд) для необходимого продления контракта

• «Сан-Хосе» и «Вашингтон» – предлагают самые выгодные активы при обмене

Стоит учитывать, если одна из двух команд штата Флорида сможет предложить новый контракт, то Панарин согласится (Флорида/Тампа)

®️ Report-news
Ответ K Report_nhl
Давно не выкладывал свежих обновлений про обмен Артемия Панарина ❗️ При этом уже в среду (через сутки) вступит в силу «запрет на обмены» связанный с Олимпиадой, который продлится до 23 февраля! 📣 Винс Меркольяно (The Athletic) один из источников максимально близких к «Рейнджерс» Ситуация с обменом Панарина накаляется. Есть список из 6 команд, участвующих в переговорах или смотрятся наиболее вероятно на сегодня: • «Флорида» или «Тампа Бэй» – лучший выбор и вариант для самого Панарина, если с ними удастся договориться по продлению контракта • «Каролина» и «ЛА Кингз» – имеют наилучшее положение с потолком зарплат (из сильных команд) для необходимого продления контракта • «Сан-Хосе» и «Вашингтон» – предлагают самые выгодные активы при обмене Стоит учитывать, если одна из двух команд штата Флорида сможет предложить новый контракт, то Панарин согласится (Флорида/Тампа) ®️ Report-news
Забавно, только что в другом источнике прочитал, что Панарин готов рассмотреть аренду ради кубка. Указаны Даллас, Колорадо, Эдмонтон )
Есть ли еще сегодня такой полезный для команды игрок, как Кучеров? Почти все голы с его участием! Монстрище!
Ответ avex
Есть ли еще сегодня такой полезный для команды игрок, как Кучеров? Почти все голы с его участием! Монстрище!
Не почти , а все (1+3 , счёт матча 4-3)
Ответ Кефтеме
Не почти , а все (1+3 , счёт матча 4-3)
Я про последние матчи, которые смотрю. Везде его участие за очень редким исключением.
Кучеров сломал НХЛ. Несите новую)
Там эта, как тебя там, Нейтон, подвинься. Не мешай папе уделывать Макдэвида в Арт Россе.
Куч решил до перерыва на ОИ догнать некстванов?)
Рэддиш наверное сам не понимает, почему у него залетает с пасов Куча)
Такое ощущение, что с этим пареньком,Никитой, и швабра забивать начнет))) Палат и Джонсон, Стэмкос, Пойнт...Сирелли, Рэдиш, Гудро, Генцель и еще куча менее мастеровитых игроков. Странно видеть комментарии, когда пишут Никита без Пойнта и Стэмкоса ниочем, Никита только шакалит...Посмотрите тенденцию, он не центр, но на нем завязана вся игра Тампы. Еще в далеком 15 году заметил его в плей-офф,, еще совсем молодого, и подумал, походу этот парень будет творить жару...Так и выходит) И никто из рос. хокков на дистанции и рядом не стоял. Бывал крутейший Малкин, отличный Буре и Федоров...но это все не то.Великолепный игрок. Маккинон и Макдевид лучшие игроки поколения, и я очень рад, что всегда с ними в борьбе и рядом, русский Никита:)
Ответ D1MoNchik
Такое ощущение, что с этим пареньком,Никитой, и швабра забивать начнет))) Палат и Джонсон, Стэмкос, Пойнт...Сирелли, Рэдиш, Гудро, Генцель и еще куча менее мастеровитых игроков. Странно видеть комментарии, когда пишут Никита без Пойнта и Стэмкоса ниочем, Никита только шакалит...Посмотрите тенденцию, он не центр, но на нем завязана вся игра Тампы. Еще в далеком 15 году заметил его в плей-офф,, еще совсем молодого, и подумал, походу этот парень будет творить жару...Так и выходит) И никто из рос. хокков на дистанции и рядом не стоял. Бывал крутейший Малкин, отличный Буре и Федоров...но это все не то.Великолепный игрок. Маккинон и Макдевид лучшие игроки поколения, и я очень рад, что всегда с ними в борьбе и рядом, русский Никита:)
Стэмкос 60 выбивал без Кучерова
Ответ izdaba
Стэмкос 60 выбивал без Кучерова
Молодой. Потом без Кучерова он уже относительно мало выбивал. Пасы конфетки Никита ему отдавал регулярно)Генцел тоже без него выбивал норм. Но с ним игроки обретают вторую молодость, а молодые становятся отличными дорогими игроками)
Рэдиш - Куч знатная бомбарда
Сашке затолкать какую-нибудь шайбу
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
сегодня, 22:32
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
сегодня, 21:54
Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
сегодня, 21:43
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»
сегодня, 21:14
НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них
сегодня, 20:03
Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
сегодня, 19:32
Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»
сегодня, 19:07
Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»
сегодня, 18:48
Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
сегодня, 18:34
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
сегодня, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
сегодня, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
сегодня, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
сегодня, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
сегодня, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
сегодня, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
сегодня, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
сегодня, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
сегодня, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
сегодня, 14:55
Рекомендуем