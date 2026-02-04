НХЛ. «Вашингтон» уступил «Филадельфии», «Тампа» одолела «Баффало», «Айлендерс» победили «Питтсбург», «Эдмонтон» проиграл «Торонто»

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон » уступил «Филадельфии» (2:4), «Тампа » одолела «Баффало » (4:3 ОТ), «Айлендерс » победили «Питтсбург » (5:4 ОТ), «Анахайм» оказался сильнее «Сиэтла» (4:2).

