НХЛ. «Вашингтон» уступил «Филадельфии», «Тампа» одолела «Баффало», «Айлендерс» победили «Питтсбург», «Эдмонтон» проиграл «Торонто»
В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» уступил «Филадельфии» (2:4), «Тампа» одолела «Баффало» (4:3 ОТ), «Айлендерс» победили «Питтсбург» (5:4 ОТ), «Анахайм» оказался сильнее «Сиэтла» (4:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
