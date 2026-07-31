«Динамо» расторгло контракт с Маминым, форвард вернется в ЦСКА. Он выиграл два Кубка Гагарина с клубом

Максим Мамин переходит в ЦСКА из «Динамо».

«Динамо » и нападающий Максим Мамин расторгли контракт.

«Мы расторгли контракт с московским «Динамо» по соглашению сторон», – сообщил агент Станислав Романов, представляющий интересы 31-летнего форварда.

Бело-голубые также подтвердили расставание с хоккеистом, сообщив, что договор расторгнут по соглашению сторон.

Сообщается, что хоккеист продолжит карьеру в ЦСКА , за который провел девять сезонов в КХЛ и выиграл два Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне Мамин набрал 18 (6+12) очков при полезности «минус 13» в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он не отметился результативными действиями в 4 играх.