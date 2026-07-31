Третьяк об иске в CAS из-за недопуска России: «У нас железные доводы. Мы ничего не нарушаем, а упоминание безопасности в нормах не прописано»

Третьяк об иске в CAS из-за недопуска России: у нас железные доводы.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал судебный иск, который организация подаст в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска национальных команд на турниры под эгидой ИИХФ.

Совет ИИХФ ранее продлил отстранение России по соображениям безопасности, несмотря на рекомендации МОК и решение Дисциплинарного совета ИИХФ об аннулировании бана по этой причине.

«К сожалению, международная федерация не понимает то значение, которое Россия имеет в международном хоккее.

Мы рассчитываем на положительный исход слушаний. Все-таки CAS – это нейтральный орган, мы приведем все доводы. Они у нас очень железные, потому что мы следуем Олимпийской хартии и уставу международной федерации, мы ничего не нарушаем.

По идее все должно быть по правилам, а упоминание безопасности в нормах не прописано», – сказал Третьяк.

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