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  4. Третьяк об иске в CAS из-за недопуска России: «У нас железные доводы. Мы ничего не нарушаем, а упоминание безопасности в нормах не прописано»

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Третьяк об иске в CAS из-за недопуска России: «У нас железные доводы. Мы ничего не нарушаем, а упоминание безопасности в нормах не прописано»
Третьяк об иске в CAS из-за недопуска России: у нас железные доводы.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал судебный иск, который организация подаст в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска национальных команд на турниры под эгидой ИИХФ.

Совет ИИХФ ранее продлил отстранение России по соображениям безопасности, несмотря на рекомендации МОК и решение Дисциплинарного совета ИИХФ об аннулировании бана по этой причине.

«К сожалению, международная федерация не понимает то значение, которое Россия имеет в международном хоккее.

Мы рассчитываем на положительный исход слушаний. Все-таки CAS – это нейтральный орган, мы приведем все доводы. Они у нас очень железные, потому что мы следуем Олимпийской хартии и уставу международной федерации, мы ничего не нарушаем.

По идее все должно быть по правилам, а упоминание безопасности в нормах не прописано», – сказал Третьяк.

Фетисов про ИИХФ: «Тардиф – марионетка. Придет кто-то другой, и что поменяется? Там сидят русофобы, дождавшиеся своего момента»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoCAS
logoФХР
logoИИХФ
ТАСС
logoВладислав Третьяк
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
отстранение и возвращение России

Комментарии

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Третьяк, что руководит, что нет - толку 0.Даже ЛДПР выпусник саун - и то толку больше от него
Даже если победим в CAS, это не гарантия. Игрокам просто не дадут визы, а IIHF скажет ну мы сделали что могли, все остальное не в нашей компетенции.
Ну ты даёшь, Третьяк. Спал что ли? Все уже давно отреагировали по методичке.
Ответagentkuper
Ну ты даёшь, Третьяк. Спал что ли? Все уже давно отреагировали по методичке.
Йозе ещё не высказался!
Натовские паспорта сдаст небось свои, в знак протеста..
ОтветГолуби в траве
Йозе ещё не высказался! Натовские паспорта сдаст небось свои, в знак протеста..
И Воробьянинов Илюха промолчал. Истинный ариец. Беспощаден к врагам рейха.
На ваши железные доводы они положат железный буй
Такие же железные, как занавес.
Так дисциплинарный совет же признал бан незаконным...Игнорируют его?
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