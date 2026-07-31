Фетисов о недопуске России: «Давления нет, есть издевательство. Уважения никакого. Не можем отстоять позицию, как другие федерации. Некому разговаривать»

Вячеслав Фетисов о недопуске России: никакого давления нет, есть издевательство.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ ) о недопуске сборной России на ЧМ-2027.

– Насколько реально преодолеть давление ИИХФ на наш хоккей?

– Никакого давления нет, есть издевательство.

Я не нахожусь в федерации хоккея, не веду переговоры и не знаю, что происходит. Судя по всему, уважения к нам там никакого. Мы не можем отстоять свою позицию, как другие федерации.

Мне кажется, проблема в том, что некому разговаривать, – заявил Вячеслав Фетисов .