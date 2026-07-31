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  4. Фетисов о недопуске России: «Давления нет, есть издевательство. Уважения никакого. Не можем отстоять позицию, как другие федерации. Некому разговаривать»

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Фетисов о недопуске России: «Давления нет, есть издевательство. Уважения никакого. Не можем отстоять позицию, как другие федерации. Некому разговаривать»
Вячеслав Фетисов о недопуске России: никакого давления нет, есть издевательство.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборной России на ЧМ-2027.

– Насколько реально преодолеть давление ИИХФ на наш хоккей?

– Никакого давления нет, есть издевательство.

Я не нахожусь в федерации хоккея, не веду переговоры и не знаю, что происходит. Судя по всему, уважения к нам там никакого. Мы не можем отстоять свою позицию, как другие федерации.

Мне кажется, проблема в том, что некому разговаривать, – заявил Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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Комментарии

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Вы не можете, потому что нерукопожатные во всем мире. Можешь позвонить своему патрону, он тебе подкинет идей. Но нужно еще немного потерпеть. И на раскачку времени нет.
Скажи прямо кто виноват. Ч о ты мнешься как девочка)?
у меня тоже нет никакого уважения к Фетисову)
А как же твой друган Третьяк?)))
ОтветИван Петров
А как же твой друган Третьяк?)))
Намекает, что об Третьяка вытирают ноги))
ОтветАндрей Бармалей
Намекает, что об Третьяка вытирают ноги))
Хорошо, если только ноги. А не что-то другое. )))
Т.е. орать про то что там все русофобы и в ответ ждать уважения это нормально? Крыша то совсем поехала уже
Ну и так и мы никого не уважаем,кроме Канады и США, остальные карлики, гномы и далее по списку. Возможно, так оно и есть, но если ты унижаешь человека, странно рассчитывать на уважение с его стороны. Разве нет? Потом же тебе выходить на площадку, ринг, ковёр, жать ему руку. Не стыкуется все это. А насчёт разговоров это к Роману Борисовичу.
Есть такое понятие как репутация.

Фетисову неплохо бы с ним ознакомиться и понять, почему репутация у России сегодня ниже плинтуса и как постоянные хамские выпады в сторону западных партнёров (как они сами любят выражаться) влияют на эту самую репутацию.
После захода в Афган в декабре 1979 СССР ни от каких ОИ и ЧМ не отстраняли. Впрочем, это никак не помогло Фетисову и Ко отлиться на ОИ-80 американским парням из университетов Миннесоты, Бостона и т.д. Кстати, должность специального представителя ФХР по международным делам в ИИХФ занимает Павел Буре.
А может, проблема в чём-то другом, Слава?
ОтветСанитар-волк
А может, проблема в чём-то другом, Слава?
В чем? В русофобах в ИИХФ? Волейбол, водное поло уже вернули... а эти всё против и ведь до конца будут на своем сидеть, футбол быстрее вернётся ;)
Да если бы хотели, мы бы уже давно вернулись на все эти турниры
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