Гелашвили о рыбалке с Кузнецовым на Мальдивах: всего 15 минут поплавали.

Бывший вратарь «Трактора » Георгий Гелашвили рассказал о дружбе с Евгением Кузнецовым .

– К разговору о Мальдивах. Вы же с Кузнецовым успели там порыбачить?

– Ха! «Порыбачить» – громко сказано. Было как? Прилетели вчетвером, с женами – Кузя с Настей, я с Ольгой. Едва заикнулся, что завтра планирую пойти на тунца и арендовать катер, все заголосили: «Мы с тобой». Уточняю: «Уверены?» – «Да!» – «Не заноете?» – «За нас не волнуйся».

– Рыбалка в открытом океане – дорогое удовольствие?

– Недешевое. То ли 800 долларов, то ли 1000. Отплываем, меня переполняет азарт. Уже через пару минут смотрю – клюет. Волны приличные, начинаю потихоньку тащить – рыба срывается! Думаю: не беда, самое интересное впереди. Оборачиваюсь – на корме пусто. Ни Ольги, ни Насти, ни Кузи. Иду в каюту – сидят зеленые.

– Укачало?

– Ой, не то слово. Жалобно: «Гела, может, назад?» – «Что-о-о?! Я вам никогда этого не прощу!» Нас ведь капитан еще на берегу предупредил: «Если кому-то станет плохо, сразу сворачиваемся и домой. Обратно уже не пойдем, деньги не возвращаем». Вот такие правила.

– Вернулись?

– Куда ж деваться? Всего 15 минут поплавали. Я был просто убит. Впервые в жизни решил половить в океане – и такой облом!

– Была вторая попытка?

– Нет. С тех пор на Мальдивы не летал. Обычно с детьми отдыхаем в Турции и Грузии.

– С Кузнецовым, как мы понимаем, на рыбалку больше ни ногой?

– О-о, исключено! Впрочем, он и сам не рвется...

– Ваша дружба сохранилась?

– Да, общаемся. Когда Кузя играл в НХЛ и каждое лето приезжал в Челябинск, всегда пересекались. Его Настя – крестная моего младшего сына, – сказал Гелашвили.

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